Buse’den bir başarı daha

Milli atlet Buse Savaşkan, 7. Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası’nda ikinci oldu

KKTC Atletizm Federasyonu’nun milli atleti Buse Savaşkan başarılarına bir yenisini daha ekledi. Buse, Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası’nda yüksek atlama branşında ikinci olarak kürsüde yer aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul’da bu yıl 7’ncisi düzenlenen Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası’nda yarışan Buse, elde ettiği 1,84’lük derecesi ile ikinci oldu.

Başarılı atletimiz son olarak geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda Balkan üçüncüsü olma başarısı göstermişti. Buse, Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası’nda da ikinci olarak bu sezonki çıkışını devam ettirdi