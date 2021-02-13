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Buse kürsüden inmiyor

Buse Savaşkan Ukrayna Salon Şampiyonası’nda U23 sıralamasında ikinci oldu

13 Şubat 2021 Cumartesi 20:34
Buse kürsüden inmiyor
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Türkiye Atletizm Milli Takımı ile Ukrayna Salon Şampiyonası’na katılan KKTC Atletizm Federasyonu atletlerinden Buse Savaşkan, yüksek atlama branşında U23 ikincisi oldu.

Geçtiğimiz hafta Türkiye Salon Şampiyonası’nda yüksek atlamada Türkiye şampiyonu olduktan sonra Türkiye Milli Takımı ile Ukrayna Salon Şampiyonası’na katılan Buse, elemeleri 1,80’lik derecesi ile rahat geçerek finale yükselmiş, finalde atletizm dünyasının önemli yıldızları ile yarışarak 1,83’lük derecesi ile genel sıralamada altıncı olmuştu. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Buse Savaşkan’ın bu derecesi ile şampiyonanın U23 sıralamasında ikinci olarak kürsüye çıktığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Buse Savaşkan
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