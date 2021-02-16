banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bin 500 TL ile geçinmenin formülünü de alalım!
Bin 500 TL ile geçinmenin...
Sağlık Bakanı’na iki konu ile ilgili sorularım
Sağlık Bakanı’na iki konu ile...
İhya dönemi bir yanda devlet kasası diğer yanda
İhya dönemi bir yanda devlet...
Bir biz var bizden içeri
Bir biz var bizden içeri
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 23 yeni vaka
Kapat

Buse kürsüden inmiyor

16 Şubat 2021 Salı 19:09
Buse kürsüden inmiyor
banner337
banner351

Buse Savaşkan Ukrayna Salon Şampiyonası’nda U23 sıralamasında ikinci oldu

Türkiye Atletizm Milli Takımı ile Ukrayna Salon Şampiyonası’na katılan KKTC Atletizm Federasyonu atletlerinden Buse Savaşkan, yüksek atlama branşında U23 ikincisi oldu.

Geçtiğimiz hafta Türkiye Salon Şampiyonası’nda yüksek atlamada Türkiye şampiyonu olduktan sonra Türkiye Milli Takımı ile Ukrayna Salon Şampiyonası’na katılan Buse, elemeleri 1,80’lik derecesi ile rahat geçerek finale yükselmiş, finalde atletizm dünyasının önemli yıldızları ile yarışarak 1,83’lük derecesi ile genel sıralamada altıncı olmuştu. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Buse Savaşkan’ın bu derecesi ile şampiyonanın U23 sıralamasında ikinci olarak kürsüye çıktığı belirtildi.

banner360
Son Güncelleme: 16.02.2021 20:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Futbolsuzluk psikolojimi etkiledi
Futbolsuzluk psikolojimi etkiledi
Online antrenör semineri tamamlandı
Online antrenör semineri tamamlandı
Online challenge’a yoğun ilgi
Online challenge’a yoğun ilgi
KTSYD’den SOS Çocukköyü’ne bağış
KTSYD’den SOS Çocukköyü’ne bağış
Şahinsoy "Hedefimiz final"
Şahinsoy "Hedefimiz final"
Basketbolda istatistik ve uygulama atılımı
Basketbolda istatistik ve uygulama atılımı
Sapsızoğlu: Kursu, daha iyi eğitim verebilmek için düzenledik
Sapsızoğlu: Kursu, daha iyi eğitim verebilmek için düzenledik
Daha fazla ilgi istiyoruz
Daha fazla ilgi istiyoruz
Yenicami’den 700 aileye yardım
Yenicami’den 700 aileye yardım
Sürdürülebilir bir yapı için çalışıyoruz
Sürdürülebilir bir yapı için çalışıyoruz

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim