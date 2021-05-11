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Burgul anısına yarıştılar

Sezonunun ilk bisiklet yarışı olan Güner Burgul Anı Bisiklet Yarışı rekor katılımla Cumartesi gerçekleşti

11 Mayıs 2021 Salı 17:27
Burgul anısına yarıştılar
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Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen 2021 Güner Burgul Bisiklet sezonunun ilk yarışı olan Takım TT Güner Burgul Anı Bisiklet Yarışı Cumartesi gerçekleşti.

128 sporcunun katıldığı yarış Kuzey Kıbrıs genelinde yapılan en kalabalık yarış olma özelliği ile tüm bisiklet camiasını sevindirdi.

Yarışta dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende Güner Burgul’un oğlu Nazım Burgul, Eski Federasyon Başkanlarından Bülent Çıraklı, Hüseyin Akcan, Metin Şenova ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Koordinatörü Mithat Tekçam tarafından verildi.

Lisanslı :

17+ Erkek Ferdi Takım Kategorisi

  1. Flying Turtles——–  38.11.629

17+ Erkek Takım Kategorisi

  1. Velocypri 1 ———   38.37.260
  2. Velocypri 2 ———   40.40.755
  3. Green Pedal———   42.06.000

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17+ Kadın Takım Kategorisi

  1. Karma Kadın——–    51.33.380
  2. Green Pedal——–     55.37.037

Yıldız Erkek Takım Kategorisi

  1. Velocypri 1———    24.43.243
  2. Green Pedal——–    24.43.378
  3. The Bike Academy— 27.34.317

Herkes İçin Bisiklet :

HiB Erkek Kategorisi :

  1. Team Deceuninck—-   45.00.413
  2. Garmin Kıbrıs———  46.47.734
  3. Annaç Bike Shop—— 49.18.469
  4. GaraDuman————  49.58.883

HiB Kadın Kategorisi :

  1. BSD Women———  58.18.101

HiB Karışık Kategorisi :

  1. Team Thalassa——- 57.03.300
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