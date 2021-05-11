Burgul anısına yarıştılar

Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen 2021 Güner Burgul Bisiklet sezonunun ilk yarışı olan Takım TT Güner Burgul Anı Bisiklet Yarışı Cumartesi gerçekleşti.
128 sporcunun katıldığı yarış Kuzey Kıbrıs genelinde yapılan en kalabalık yarış olma özelliği ile tüm bisiklet camiasını sevindirdi.
Yarışta dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende Güner Burgul’un oğlu Nazım Burgul, Eski Federasyon Başkanlarından Bülent Çıraklı, Hüseyin Akcan, Metin Şenova ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Koordinatörü Mithat Tekçam tarafından verildi.
Lisanslı :
17+ Erkek Ferdi Takım Kategorisi
- Flying Turtles——– 38.11.629
17+ Erkek Takım Kategorisi
- Velocypri 1 ——— 38.37.260
- Velocypri 2 ——— 40.40.755
- Green Pedal——— 42.06.000
17+ Kadın Takım Kategorisi
- Karma Kadın——– 51.33.380
- Green Pedal——– 55.37.037
Yıldız Erkek Takım Kategorisi
- Velocypri 1——— 24.43.243
- Green Pedal——– 24.43.378
- The Bike Academy— 27.34.317
Herkes İçin Bisiklet :
HiB Erkek Kategorisi :
- Team Deceuninck—- 45.00.413
- Garmin Kıbrıs——— 46.47.734
- Annaç Bike Shop—— 49.18.469
- GaraDuman———— 49.58.883
HiB Kadın Kategorisi :
- BSD Women——— 58.18.101
HiB Karışık Kategorisi :
- Team Thalassa——- 57.03.300