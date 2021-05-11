Burgul anısına yarıştılar

Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen 2021 Güner Burgul Bisiklet sezonunun ilk yarışı olan Takım TT Güner Burgul Anı Bisiklet Yarışı Cumartesi gerçekleşti.

128 sporcunun katıldığı yarış Kuzey Kıbrıs genelinde yapılan en kalabalık yarış olma özelliği ile tüm bisiklet camiasını sevindirdi.

Yarışta dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende Güner Burgul’un oğlu Nazım Burgul, Eski Federasyon Başkanlarından Bülent Çıraklı, Hüseyin Akcan, Metin Şenova ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Koordinatörü Mithat Tekçam tarafından verildi.

Lisanslı :

17+ Erkek Ferdi Takım Kategorisi

Flying Turtles——– 38.11.629

17+ Erkek Takım Kategorisi

Velocypri 1 ——— 38.37.260 Velocypri 2 ——— 40.40.755 Green Pedal——— 42.06.000

17+ Kadın Takım Kategorisi

Karma Kadın——– 51.33.380 Green Pedal——– 55.37.037

Yıldız Erkek Takım Kategorisi

Velocypri 1——— 24.43.243 Green Pedal——– 24.43.378 The Bike Academy— 27.34.317

Herkes İçin Bisiklet :

HiB Erkek Kategorisi :

Team Deceuninck—- 45.00.413 Garmin Kıbrıs——— 46.47.734 Annaç Bike Shop—— 49.18.469 GaraDuman———— 49.58.883

HiB Kadın Kategorisi :

BSD Women——— 58.18.101

HiB Karışık Kategorisi :