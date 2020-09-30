Burgaç hedeflerini anlattı

K-Pet Süper ligde mücadele eden Cihangir’de Teknik Direktör Hasan Burgaç yeni sezona dair düşüncelerini gazetemiz spor servisi ile paylaştı. Tek yabancı ile oynanacak olan ligin çok ilginç olacağını düşündüğünü söyleyen Hasan Burgaç, şu ana kadarki transferlerin pozitif olarak takıma yansıdığını, yapacakları çalışma ile takımın son durumunu daha iyi görebileceklerini söyledi.

Geçen yılki ivmeyi istiyoruz

Geride kalan sezon ligin ilk devresindeki performans ve kaliteli süreci örnek göstererek yola çıktıklarını ifade eden Cihangir Teknik Direktörü Hasan Burgaç, bunun yanında kupada finali ciddi anlamda hedeflediklerini söyledi.

Tek yabancı ile oynanacak olan ligin ilginç bir tablo olacağını belirten Burgaç, yerli oyuncu konusunda şu ana kadar takıma kazandırdıkları transferlerin pozitif olarak takıma yansıdığını belirterek transfer sürecine ilerleyen günlerde yine devam edeceklerini ifade etti.

Takımdan ayrılan Zihni ile ilgili olarak da açıklama yapan Cihangir Teknik Direktörü Hasan Burgaç, Zihni adına çok sevindiğini Cihangir camiası ve ülke adına Zihni sürecinin önemli ve sevindirici olduğunu söyleyen Burgaç, temennisinin Zihni’nin başarılı olup daha iyi yerlere gelmesi olduğun u sözlerine ekledi.