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Burak Koçar: Hedefimiz ilk üç

Merit Alsancak Yeşilova'nın golcü futbolcusu Burak Koçar, spor servisine yaptığı açıklamada sıcaklıkların artmasının futbolcuları olumsuz yönde etkileyeceğini ancak 4-5 haftalık dilimde en iyi şekilde hazırlanarak ligi ilk üç içerisinde tamamlamak istediklerini söyledi.

17 Mayıs 2020 Pazar 18:40
Burak Koçar: Hedefimiz ilk üç
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Burak Koçar "Bu iki aylık karantina döneminde çok gerekmedikçe evden çıkmadım. İlk dönemde ormanda koşu çalışmaları yaptım ama sokağa çıkma yasağı ve antrenman yasakları sonucu evdeki imkanlar dahilinde birşeyler yapmaya çalıştım” diyerek “her ne kadar hazırım diyen futbolcular olsa da maç kondisyonu çok farklı bişeydir o yüzden bu 4 - 5 hafta içinde takımla yapacağımız çalışmalarla yüzde yüz olmasa da belli bir seviyeye geleceğimize inanıyorum” dedi.

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Hedefimiz ilk üç

“Bizleri büyük oranda sıcaklıkların artmasının etkileyeceğini düşünüyorum. Umarım büyük sakatlıklar ve ciddi sağlık sorunları olmadan kalan bu 8 haftayı tamamlarız” diyen Burak Koçar “Önümüzdeki bu 8 maçlık periyottaki hedefimiz ligi ilk üç içinde bitirmek ve önümüzdeki sezona en iyi şekilde hazırlanmak. Allah bu dönemde spor camiasindaki herkesin yardımcısı olsun" açıklaması yaptı.

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Burak Koçar
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