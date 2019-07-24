Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan U12 Ligi’nde fikstür çekimi federasyon salonunda yapıldı

U12 Ligi'nde fikstür çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan U12 Ligi’nde fikstür çekimi yapıldı. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen fikstür çekimi sonucunda grup karşılaşmaları da belirlendi. Lige katılacak kulüplerin temsilcilerinin de hazır bulunduğu fikstür çekimi sonucunda ligin 8-9 Ağustos’ta başlayacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada 2007,2008 ve 2009 doğumlu futbolcuların söz konusu ligde forma giyebileceği açıklanırken, lige katılacak olan kulüplerin koruma altına alacağı 20 kişilik futbolcu listesini de lig başlamadan önce KTFF’ye teslim etmesi istendi.

Formların son teslim tarihi 2 Ağustos Cuma

U12 Ligi’nde forma giyen futbolculara lisans işlemi uygulanmayacağı belirtilirken, ligdeki futbolcuların “U12 Futbolcu Bilgi Formu” doldurması ve bunun yanında futbolcunun kimlik fotokopisi ve/veya doğum belgesi ile velisinin kimlik fotokopisinin ekte sunulması gerektiği belirtildi. Söz konusu belgelerin tüm kulüpler tarafından eksiksiz bir şekilde 2 Ağustos 2019 Cuma gününe kadar KTFF’ye teslim edilmesi gerektiği bildirildi.