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Bu maçlara kalp dayanmaz

Ligin 14. Haftasında derbi maçların yanısıra zirve mücadelesi açısından önemli maçlar oynanacak

Bu maçlara kalp dayanmaz

Ligin 14. Haftasında derbi maçların yanısıra zirve mücadelesi açısından önemli maçlar oynanacak

10 Aralık 2019 Salı 19:29
Bu maçlara kalp dayanmaz

K-Pet Süper Ligi’nin 14. Hafta karşılaşmalarında hem zirve açısından önemli maçlar hemde derbi maçlar oynanacak. Lefkoşa’da iki derbi birden oynanırken Güzelyurtta ezeli rekabette Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu karşı karşıya gelecek.

Baf – Polemitya derbisi

Ligin 14. Hafta karşılaşmalarında haftanın açılış maçında ezeli rekabette Baf Ülkü Yurdu ile Binatlı karşı karşıya gelecek.

Güneye dayanan ezeli rekabet ebedi dostluk mücadelesinde iki takımın da hedefi galibiyet elde etmek.

Baf Ülkü Yurdu ligde 20 puanla 8. Sırada yeralırken Binatlı 12 puanla 12. Sırada bulunuyor.

Küçük Kaymaklı – Yenicami derbisi

Ligin 14. Hafta maçında Küçük Kaymaklı ile Yenicami Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Ligde zirvede yeralmak isteyen Yenicami üst sıralara tırmanmak isteyen Küçk Kaymaklı’ya konuk olacak.

Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanacak karşılaşmada iki takımın da hedefi galibiyet.

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Küçük Kaymaklı ligde 20 puanla 7. Sırada yeralırken Yenicami 24 puanla 5. Sırada bulunuyor.

Çetinkaya –GG derbisi

Ligde beklenen performansı gösteremeyen Gençlik Gücü ile bu sezon hayal kırıklıkları yaşayan Çetinkaya alt sıralardan kurtulma mücadelesinde derbi maçta karşılaşacak.

İki takımın da maçlarını oynadığı Atatürk Stadı yabancılık çekmedikleri bir saha.

8 puanı bulunan Çetinkaya ile 9 puanı bulunan Gençlik Gücü bire bir rakibi konumundaki birbirleri karşısında beraberlikten çok galibiyeti düşünüyorlar.

Adeta 6 puanlık karşılaşma niteliğindeki maçın çekişmeli geçmesi bekleniyor.

Zirve mücadelesi

Ligin 14. Haftasında Cumartesi günü oynanacak derbi niteliğindeki karşılaşmada zirve mücadelesi veren iki takım Türk Ocağı ile Cihangir karşı karşıya gelecek.

Liderlik koltuğundan inmek istemeyen Cihangir uzun süre lider kalan ancak aldığı sonuçlarla liderlikten olan Türk Ocağı ile Girne’de karşılaşacak.

Zirve açısından beraberliğin iki takıma da yaramayacağı karşılaşmada hedef mutlaka galibiyet.

Anahtar Kelimeler:
K-Pet Süper Ligi’nin 14. Hafta Karşılaşmaları
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