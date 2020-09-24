‘Bu koşullarda zor’

Niyazi Nizam mevcut koşullarda futbol oynatmalarının çok zor olduğunu belirterek süreci değerlendirdi

Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam futbolun oynanıp oynanmaması konusunda açıklamalarda bulunarak kendileri için sağlığın ön planda olduğunu söyledi.

Niyazi Nizam yakın bir geçmişte hakem Serkan Şimşek’in pozitif olduğuna vurgu yaparak “Hem hakem arkadaşımız Serkan hem de ailesi bir olay yaşadı. Bunu diğer arkadaşlarımızın yaşamaması için tedbirli davranmamız lazım” dedi.

Nizam mevcut hakem odalarının yeterli büyüklükte olmadığını ve A takım ile genç takım maçları nedeniyle çoğu zaman 7-8 hakemin aynı odayı kullanmak zorunda kaldığını belirterek, “Hakem odaları belirlenen ölçülere çıkarılırsa, dezenfekte işlemleri eksiksiz yapılırsa ve bulaş sayısı alt seviyelere inerse gerekli önlemler alınarak maçları oynatabiliriz” dedi.

Ekim, Kasım aylarında tehlike artacak

Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam “Sağlık Üst Kurulu’nun sağlığı ön planda tutacak kararlar alması en büyük temennimizdir” diyerek “Bugün bulaş çok az ama Ekim, Kasım gibi sıcaklıkların düşmesiyle hastalıkların artması bekleniyor. Böyle bir durumda tehlike artacak” dedi.