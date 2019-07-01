BTM’nin kralları

BTM 2.Lig tamamlanırken, her grubun gol kralları da belli oldu

BTM 2.Lig, geçtiğimiz gün oynanan final karşılaşmaları ile birlikte sona erdi. Finalde rakiplerini mağlup eden Dikmen Gücü, Gülgün Süt Düzova, Yarköy, İncirli ve 1461 İskele Trabzonspor takımları adlarını BTM 1.Lige yazdıran ekipler olmayı başardı. Bununla birlikte geçtiğimiz hafta tamamlanan grup maçları ile birlikte gol kralları da belli oldu.

Birinci grupta Gökhan Emreciksin, ikinci grupta Oytun Çorba, üçüncü grupta Kamuran Ertürk, dördüncü grupta Arda Özkan, beşinci grupta Mehmet Turgut ve altıncı grupta ise Umut Erzurumlu ile Meyti Ateş sezonu gol kralı olarak tamamlayan isimler oldu. Akdoğan Akıncılar’da forma giyen Gökhan Emreciksin, 16 golle gol kralları arasında en fazla gol atan isim olurken, Gökhan’ı 15 golle Sadrazam Kayalar’dan Kamuran Ertürk takip etti.

Gol Kralları

1.Grup: Gökhan Emreciksin (16 gol-Akdoğan Akıncılar)

2.Grup: Oytun Çorba (12 gol-Dikmen Gücü)

3.Grup: Kamuran Ertürk (15 gol-Sadrazam Kayalar)

4.Grup: Arda Özkan (10 gol-Yeniceköy)

5.Grup: Mehmet Turgut (14 gol-Karadeniz 61)

6.Grup: Umut Erzurumlu (8 gol)-(Kumyalı), Meyti Ateş(Yarköy)