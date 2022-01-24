BTM’de 6’ncı hafta sona erdi

İktisatbank BTM 1. Ligi’nde 6’ncı hafta heyecanı sonlandı. Ülkemizde yarın Genel Seçim olmasından dolayı iki grupta da tüm karşılaşmalar bugün oynandı.

Kırmızı Grup’ta haftaya lider giren SFC 1461 İskele Trabzon, Mehmetçik deplasmanından 2-0’lık galibiyetle döndü. Beyaz Grup’ta ise haftaya lider giren Tatlısu, konuk ettiği Dikmengücü ile 1-1 berabere kalsa da, haftayı yine lider kapattı.

İki grupta da 6’ncı haftada alınan toplu sonuçlar şöyle:

İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup

Vadili – Yenierenköy: 0-2

Mehmetçik – SFC 1461 İskele Trabzon: 0-2

Akuva Vuda – Demirerler Cons. Demirhan: 1-3

Serdarlı – Geçitkale: 1-3

Gülgün Süt Düzova – Türkmenköy: 1-1

İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup

Lapta – Yılmazköy: 0-0

Tatlısu – Dikmengücü: 1-1

Tüfekçi Ortaköy – Sadrazam Kayalar: 3-0

Karaoğlanoğlu – Doğancı: 3-1

Denizli – Ozanköy: 1-0