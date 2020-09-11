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BTM 2.Lig’e yeni takvim

11 Eylül 2020 Cuma 00:04
BTM 2.Lig’e yeni takvim
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Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig maçları ile ilgili maç programları yeniden düzenlendi. Alınan karara bağlı olarak bu tarihten itibaren oynanacak olan BTM 2.Lig müsabakalarının seyircisiz olarak oynanmasına karar verildi.

 

Buna göre;

 

9.hafta karşılaşmaları 12-13 Eylül 2020 (Cumartesi/Pazar) tarihlerinde

10.hafta karşılaşmaları 15-16 Eylül 2020 (Salı/Çarşamba) tarihlerinde

2.Tur karşılaşmaları 20 Eylül 2020 (Pazar) tarihinde

Final karşılaşmaları 23 Eylül 2020 (Çarşamba) tarihinde oynanacaktır.

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Son Güncelleme: 10.09.2020 22:06
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