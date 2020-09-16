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BTM 2.Lig'de bazı maçlar oynanmıyor

16 Eylül 2020 Çarşamba 00:16
BTM 2.Lig'de bazı maçlar oynanmıyor
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Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig’de daha önce belirlenen program doğrultusunda bazı maçlar iptal edildi. 15-16 Eylül 2020 tarihlerinde oynatılacağı duyurulan, matematiksel olarak hiçbir şansı kalmayan ve sıralamada herhangi bir etki yapmayacağından dolayı aşağıda liste halinde yazılı karşılaşmalar KTFF Yönetim Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda oynatılmayacak.

Oynanmayacak maçlar;

Yedikonuk SK – Bafra SK

Çayönü SK – Güvercinlik İYSK

Pergama SD – Mutluyaka HSK

Gaziköy SK – Gönendere ŞSKSK

Bahçeli SK – Ağırdağ Boğaz TSK

Yeşilyurt SD – Akçay SK

Mevlevi SK – Serhatköy SK

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