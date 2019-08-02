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BTM 2.Lig'de başarılı olan antrenörlere de ödülleri verildi

KKTCELL Kadınlar ligi ile Bölgeler Terfi Müsabakaları BTM 2.Lig'de başarılı olan antrenörlere de ödüller önceki akşam verildi...

BTM 2.Lig'de başarılı olan antrenörlere de ödülleri verildi

KKTCELL Kadınlar ligi ile Bölgeler Terfi Müsabakaları BTM 2.Lig'de başarılı olan antrenörlere de ödüller önceki akşam verildi...

02 Ağustos 2019 Cuma 08:39
BTM 2.Lig'de başarılı olan antrenörlere de ödülleri verildi

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından tamamlanan sezonun ardından yapılan ödül töreni sonrasında ligleri daha sonra tamamlanan KKTCELL Kadınlar ligi ile Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.ligde başarılı olan antrenörlere de ödüller önceki akşam verildi. Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin tarafından 2018-2019 futbol sezonu sonunda liglerinde başarılı olan antrenörleri de belirlenerek ödüllendirildi.

Katılımcılar

Eziç Restorant’da güzel bir ortamda gerçekleştirilen yemekli ödül törenine Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Süleyman Göktaş’ın son anda çıkan acil işlerinden dolayı katılamadığı geceye, ikinci başkan vekili Turgay Kara, Genel Sekreter Hişam Tarazi bazı yönetim kurulu üyeleri, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Burhan Gürkan, Asbaşkan Şükrü Burağan ve ödül alan teknik direktör ve antrenörler katıldı.

Güzel Ortamda Ödüllendirme

Gecede kısa bir konuşma yapan ikinci başkan vekili Turgay Kara, sezon boyunca ligi mücadelesinde göstremiş oldukları başarıdan dolayı antrenöleri kutlayarak başarılarının devamını diledi. 2018-2019 Futbol sezonunda Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.lig şampiyon antrenörler, KKTCELL Kadınlar liglerimizde ilk üçe giren antrenörlerimize ödüller Antrenörler Derneği ikinci başkan vekili Turgay Kara, Genel Sekreter Hişam Tarazi, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Cantürk, Osman Yıldızev, Aşkın Meşeli, Mahmut Yaman tarafından verildi. Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından ödüllendirilen teknik direktörler ve antrenörlerimiz şöyle :

KKTCELL KADINLAR LİGİ

Şampiyon Mağusa Spor Akademisi

Teknik Direktör Ahmet Ogan

Antrenör Şerif Ogan

2.Akdeniz Spor Birliği

Teknik Direktör Serhat Deniz

Antrenör Ümmühan Baş

3.Göçmenköy

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Antrenör Önder Mutsuzlar

Antrenör Münür Çavuş

BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI (BTM) 2.LİG

Şampiyon İncirli

Antrenör Evren Bahtıkara

Yardımcı Antrenör Özkan Gaziler

Şampiyon Dikmen Gücü

Teknik Direktör Mustafa Kemal Özçığ

Şampiyon Gülgün Süt Düzova

Antrenör Umut Güden

Şampiyon 1461 İskele Trabzon

Antrenör Lütfü Köksal

Şampiyon Yarköy

Antrenör Abbas Osum

Anahtar Kelimeler:
Btm 2.lig Antrenörler
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