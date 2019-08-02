BTM 2.Lig'de başarılı olan antrenörlere de ödülleri verildi

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından tamamlanan sezonun ardından yapılan ödül töreni sonrasında ligleri daha sonra tamamlanan KKTCELL Kadınlar ligi ile Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.ligde başarılı olan antrenörlere de ödüller önceki akşam verildi. Dernek başkanı Süleyman Göktaş ve yönetim kurulu üyelerin tarafından 2018-2019 futbol sezonu sonunda liglerinde başarılı olan antrenörleri de belirlenerek ödüllendirildi.
Katılımcılar
Eziç Restorant’da güzel bir ortamda gerçekleştirilen yemekli ödül törenine Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği başkanı Süleyman Göktaş’ın son anda çıkan acil işlerinden dolayı katılamadığı geceye, ikinci başkan vekili Turgay Kara, Genel Sekreter Hişam Tarazi bazı yönetim kurulu üyeleri, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Burhan Gürkan, Asbaşkan Şükrü Burağan ve ödül alan teknik direktör ve antrenörler katıldı.
Güzel Ortamda Ödüllendirme
Gecede kısa bir konuşma yapan ikinci başkan vekili Turgay Kara, sezon boyunca ligi mücadelesinde göstremiş oldukları başarıdan dolayı antrenöleri kutlayarak başarılarının devamını diledi. 2018-2019 Futbol sezonunda Bölgeler Terfi Müsabakaları (BTM) 2.lig şampiyon antrenörler, KKTCELL Kadınlar liglerimizde ilk üçe giren antrenörlerimize ödüller Antrenörler Derneği ikinci başkan vekili Turgay Kara, Genel Sekreter Hişam Tarazi, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Cantürk, Osman Yıldızev, Aşkın Meşeli, Mahmut Yaman tarafından verildi. Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetimi tarafından ödüllendirilen teknik direktörler ve antrenörlerimiz şöyle :
KKTCELL KADINLAR LİGİ
Şampiyon Mağusa Spor Akademisi
Teknik Direktör Ahmet Ogan
Antrenör Şerif Ogan
2.Akdeniz Spor Birliği
Teknik Direktör Serhat Deniz
Antrenör Ümmühan Baş
3.Göçmenköy
Antrenör Münür Çavuş
BÖLGELER TERFİ MÜSABAKALARI (BTM) 2.LİG
Şampiyon İncirli
Antrenör Evren Bahtıkara
Yardımcı Antrenör Özkan Gaziler
Şampiyon Dikmen Gücü
Teknik Direktör Mustafa Kemal Özçığ
Şampiyon Gülgün Süt Düzova
Antrenör Umut Güden
Şampiyon 1461 İskele Trabzon
Antrenör Lütfü Köksal
Şampiyon Yarköy
Antrenör Abbas Osum