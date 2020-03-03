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BTM 1’de Play Off programı belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi’nde Play-Off ve Play-Out maçlarını oynayacak takımlar belirlendi.

BTM 1’de Play Off programı belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Ligi’nde Play-Off ve Play-Out maçlarını oynayacak takımlar belirlendi.

03 Mart 2020 Salı 19:52
BTM 1’de Play Off programı belirlendi
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Buna göre Kırmızı Grup ve Beyaz Grup’ta gruplarını 2’nci sırada tamamlayan Beyaz Grup ikincisi Dikmen Gücü SK ile Kırmızı Grup ikincisi İncirli SK, K-Pet 1.Lig’e yükselecek 3’üncü takım olmak için mücadele edecek. Bu karşılaşma 8 Mart 2020 Pazar günü saat 12.00’de Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanacak.

Beyaz Grup 8’incisi Ortaköy SK ile Kırmızı Grup 9’uncusu Dipkarpaz SK ise BTM 2.Lig’e düşen son takım olmamak için Play-Out maçına çıkacak. Bu karşılaşma 8 Mart 2020 Pazar günü saat 12.00’de Yeni Boğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda oynanacak.

BTM 1.Lig Play-Off

Tarih

Stat

Ev Sahibi Takım

Misafir Takım

08.03.2020
12:00

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı


İncirli SK


Dikmen Gücü SK


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BTM 1.Lig Play-Out

Tarih

Stat

Ev Sahibi Takım

Misafir Takım

08.03.2020
12:00

Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı


Dipkarpaz TSK


Ortaköy SK

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Anahtar Kelimeler:
Btm1 Play Off
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