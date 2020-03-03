BTM 1’de Play Off programı belirlendi

Buna göre Kırmızı Grup ve Beyaz Grup’ta gruplarını 2’nci sırada tamamlayan Beyaz Grup ikincisi Dikmen Gücü SK ile Kırmızı Grup ikincisi İncirli SK, K-Pet 1.Lig’e yükselecek 3’üncü takım olmak için mücadele edecek. Bu karşılaşma 8 Mart 2020 Pazar günü saat 12.00’de Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanacak.

Beyaz Grup 8’incisi Ortaköy SK ile Kırmızı Grup 9’uncusu Dipkarpaz SK ise BTM 2.Lig’e düşen son takım olmamak için Play-Out maçına çıkacak. Bu karşılaşma 8 Mart 2020 Pazar günü saat 12.00’de Yeni Boğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda oynanacak.

BTM 1.Lig Play-Off

Tarih Stat Ev Sahibi Takım Misafir Takım 08.03.2020

12:00 Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı

İncirli SK

Dikmen Gücü SK





BTM 1.Lig Play-Out