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Bozkurt’tan sert mesaj

Bozkurt’tan sert mesaj

10 Temmuz 2019 Çarşamba 08:35
Bozkurt’tan sert mesaj

MTG Kulüp Başkanı Koral Bozkurt Ünal transferinde giydiği kıyafet ile ilgili yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından sert cevap verdi.

Koral Bozkurt yaptığı açıklamada bir ay sonra Ünal Transferinde giydiği kıyafetle ilgili basında Barcelona örneği verilerek yapılan kıyaslamanın doğru olmadığını söyleyerek şu açıklamalara yer verdi.

“İsteyenin istediğini kolayca aşağıladığını sandığı, kolayca karaladığını varsaydığı bir dönemden geçiyoruz. Sadece sosyal medya değil, basılı geleneksel medya da masa başı habercilik, bu ülkenin değerlerini, hiçleştirmek için kalem oynatıyor.
Bugün bir gazetemiz, Ünal Kaya transferi sırasındaki “kıyafetlerimizi” konu yaparak, bizleri Real Madrid, Barcelona transfer fotoğrafları ile yan yana koyarak, “Oradakiler ve bizdekiler” diye sınıflandırmış, üstüne de okura, “bizim ciddiyetsiz olduğumuz” algısını vermiştir.
Mesela, “Yurt dışında spor yazarları, bizde spor yazarları” diye bir kıyas içerisinde olmayacağım. Çünkü, spor basının hangi şartlarda, ne zor görev yaptığını biliyorum. Lafım, “klima altında klavye” oynatanlara.
Ünal Kaya gibi bir yıldızı transfer etmek için, bayram günü, hangi şartlarda, neler yaptığımızı merak edip soran bir gazeteci olsaydı, anlatırdım.
Kendi telefonumdan, sosyal medyada kullanmak ve sorumlu olduğum MTG taraftarını bayram üzeri sevindirmek için attığım “kişisel” bir adım, aradan geçen bir ay sonrasında karşıma böyle çıktı.

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Beni bilenler, kılık- kıyafet, makam- mevki, statü peşinde olmadığımı da bilir.
Bu haberi “mizah” olarak algılıyor, spor basının geneline mal etmiyorum…
Ben, üzerimde bir t-shirtle bu takımın şampiyon başkanı oldum. Sorumluluğum Mağusa halkına ve MTG taraftarınadır.
Tavsiyem, resmim kullanılmadan önce, bana da bir soru sorulması ya da izin alınmasıdır…
Bu vesile ile, bir kez daha Ünal transferini gündeme getirdikleri için teşekkür ederim… Bilinmesini isterim ki, “İki sezon üstüste çifte kupa alan” bir MTG için, “üzerimizdeki kıyafete” aldırmadan, GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ…
Ve bir kez daha: İyi ki MTG başkanıyım…”

Son Güncelleme: 10.07.2019 08:38
Anahtar Kelimeler:
Koral Bozkurt Mtg
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