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Bozkurt’tan ertelemeye destek

15 Eylül 2020 Salı 00:09
Bozkurt’tan ertelemeye destek
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Mağusa Türk Gücü Kulüp Başkanı Koral Bozkurt liglerin bu aşamada başlamasının büyük risk taşıdığını söyledi

MTG Kulüp Başkanı Koral Bozkurt Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun ortaya koyduğu “liglerin ertelenmesi” fiksine sıcak baktıklarını ve aynı fikirde olduklarını söyledi.

Ertelemek doğru karar olur

Bozkurt şu anda ülkede vakaların arttığını ve ligin ertelenmesinin doğru olacağını belirterek “bir iki ay ertelensin. Sonra ülkedeki duruma göre bir değerlendirme yapalım. Eğer bir yıl askıya alınacaksa da alınacak” dedi.

Daha önce ısrarcı olmuştuk ama vaka yoktu

Bozkurt daha önce ligin oynanması konusunda en başta kendilerinin ısrarcı olduklarını belirterek “o dönemde ülkede vaka sayısı sıfırdı. Ve oynanmasında bir sakınca yoktu. Ancak şimdi vaka sayıları artmış vaziyette. O nedenle bir iki ay ertelenmesi doğru olur diye düşünüyorum” dedi.

Bir kişide pozitif çıkarsa tüm takım karantinaya girecek

MTG Başkanı Koral Bozkurt “bir takımda bir kişide pozitif vaka çıkarsa tüm takım karantinaya alınacak ve ligler yine durmak zorunda kalacak. Ve yeniden bir hazırlık dönemi gerekecek” diyerek “en iyisi hiç başlamadan ertelemek ve duruma göre yeniden başlamak daha doğru olur” dedi.

Bazı sıkıntılar da olabilir

Futboldan geçimini sağlayan insanların olduğunu belirten Koral Bozkurt liglerin askıya alınması durumunda da bazı sıkıntıların olabileceğini, bir yıl müsabaka yapmayacak futbolcuların seneye nasıl olacağının düşünülmesi gerektiğini belirterek “bu konuyu ekonomik olarak da düşünmek lazım. Biraz beklemek kimseye bir şey kaybettirmez. Dünyada iyileşme olursa duruma göre oynanması taraftarıyız” dedi.

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