Bozkurt oyuncularını kutladı

Başkan Koral Bozkurt’un açıklaması şöyle;

İyisiyle kötüsüyle bir sezonu geride bıraktık. Belki içimiz biraz buruk ama ben puan rekoru kırarak gol rekoru kırarak şampiyon olan tüm futbolcularımı ve teknik ekibimi tebrik ederim ve bilinmesini isterim ki onlarla gurur duyuyorum.

Tüm sezon boyunca da takımımızı yalnız bırakmayan taraftarımıza da bir mesaj vermek istiyorum. Daha yeni başlıyoruz. Siz ayni heyecanı yaşadığınız sürece bende de bu heyecan bitmeyecek. Göreve geldiğimiz ilk günden beridir bana yoldaşlık yapan yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarıma da son olarak sonsuz teşekkürler.