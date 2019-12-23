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Bozbeyli Yayla’da hedefe attı

Yayla Spor Kulübü’nde gerçekleşen Fehmi Alpak Açık Anı Darts Turnuvası’nda Hasan Bozbeyli şampiyon oldu. Turnuvada Gürcan Kızıler ikinciliği elde etti

Bozbeyli Yayla’da hedefe attı

Yayla Spor Kulübü’nde gerçekleşen Fehmi Alpak Açık Anı Darts Turnuvası’nda Hasan Bozbeyli şampiyon oldu. Turnuvada Gürcan Kızıler ikinciliği elde etti

23 Aralık 2019 Pazartesi 20:37
Bozbeyli Yayla’da hedefe attı

Yayla Spor Kulübü tarafından düzenlenen Fehmi Alpak Açık Anı Darts Turnuvası geçtiğimiz gün yapıldı.

Spor Kulübü’nde gerçekleşen Alpak ailesinin sponsorluğunu yaptığı turnuvada Hasan Bozbeyli şampiyonu oldu Hasan Bozbeyli, turnuvanın finalinde rakibi Gürcan Kızıler’i 3-0 yenerek birinciliği kazandı. Turnuvada üçüncülüğü Tarık Kurdaş elde etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Fehmi Alpak ve Fadıl Haşit tarafından verildi.

Turnuvada alınan sonuçlar ve dereceye giren sporcular şöyle:

Yarı finaller

Devrim Beyitler-Gürcan Kızıler: 1-3

Hasan Bozbeyli-Tarık Kurdaş: 3-2

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Üçüncülük maçı

Tarık Kurdaş-Devrim Beyitler: 3-1

Final maçı

Hasan Bozbeyli-Gürcan Kızıler: 3-0

Yan ödüller

En Yüksek Sayı Atan Sporcu: İbrahim Esiner (180 sayı)

En Yüksek Sayıdan Bitiren Sporcu: Hasan Bozbeyli (100 sayı)

En Az Dartsta Bitiren Sporcu: Hasan Bozbeyli (14 darts)

Anahtar Kelimeler:
Fehmi Alpak Açık Anı Darts TurnuvasıHasan Bozbeyli
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