Bozatlı anısına yarıştılar

Mücahit komutanlarından Cahit Bozatlı Taekwondo Karate Budo Bölgelerarası HYONG/PUMSE/KATA Şampiyonası dün Girne Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı.

Dört Bölgeden yarışlara bay ve bayan Taekwondo, Karate ve Budo sporu yapan sporcularımız katıldı . Spor Dairesi Personeli Sertaç Bozatlı’nın babasının anısana yapılan Müsabakalarda Avrasya Taekwondo Merkezine Büyük Tezehurat ve alkışlarla giren sn Başbakanımız Ersin Tatar’ın da izleyerek ödülleri verdi ve Sporcularla Ailelerine başarılar diledi, Sporcularda Başkakan Tatar’a DR Fazıl Küçük Şampiyonasında Takım birinciliği sözünü verdiler. Merhum Cahit Bozatılın değerli eşi ve Aileside Takımlara ve sporculara ödüllerini verdiler

Bölge Birinciliğini Girne Bölgesi alırkan, Lefkoşa bölgesi ikinci, Gazimağusa Bölgesi Üçüncü, Güzelyurt Bölgesi Dördüncü oldu.

BAYANLAR HYONG/PUMSE/KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Ayça Eda Kurşun 2.Cemre Su Karagöz 3.Almina Süslü

2.Kategori: 1.Ecem Sarı 2.Yağmur Sel 3.Hilal Ülkü Yılmaz

3.Kategori: 1.Derin Erdem 2.Özgün Yıldırım 3.İrem Şibli

4.Kategori: 1.Yeşim Güzel 2.Nehir Seringöz 3.Gizem Kaya

5.Kategori: 1.Azra Usta 2.Zahra Gahaderi 3.Ayşegül Kuday

6.Kategori: 1.Açalya Ergin 2.Öykü Coşkunsu 3.Ela Kılıç

7.Kategori: 1.Elena Pakhomova 2.Betül Peyravi 3.Tuba Şener

8.Kategori: 1.Özlem Tomak 2.Saadet Koç 3.Dilek Colayır

9.Kategori: 1.Ana Tüysüz 2.Nevin Özmanevra 3.Didem Kara

10.Kategori: 1.Asiye Öksüz 2.Fatima Gahaderi 3.Zeynep Kuday

ERKEKLER HYONG/PUMSE/KATA MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Utku Sadula 2.Emirhan Edalı 3.Mehmet Taha Gidemen

2.Kategori: 1.Yaman Doruk Durmaz 2.Ahmet Yurtman 3.Şakir Atınç Yağızsoy

3.Kategori: 1.Mehmet Şahlı 2.Nazım Efe Hamurcu 3.Andrei Conoval

4.Kategori: 1.Koral İnci 2.Lucas Zorba 3.Berat Onur

5.Kategori: 1.Arda Akın Altuntaş 2.Yunus Alaçam 3.Bedirhan İşçioğlu

6.Kategori: 1.Tuğra Tığ 2.Kıvanç Çağlin 3.Ramadan Alaçam

7.Kategori: 1.Batur Özler 2.Arda Aslan Öztürk 3.Amin Osman

8.Kategori: 1.Nikita Gordeev 2.Semih Türkmen 3.Denktaş Karamahmutoğlu

9.Kategori: 1.Rayan Golabgir 2.Kerim Karpuz 3.Samuel Mawuye

10.Kategori: 1.Roham Golabgir 2.Sezer Er 3.Kemal Köstü

11.Kategori: 1.Dmitry Gordeev 2.Pusat Yıldız 3.Şakir Yağız

12.Kategori: 1.Ali Berkan Ötegen 2.Hasan Serdar 3.Egemen Uzun

13.Kategori: 1.Önder Efe Cüce 2.İlker İnci 3.Mehmet Ali Metinser

14.Kategori: 1.Yunus Emre Tomak 2.Eren Alp Uzun 3.Mertcan Aslantaş

15.Kategori: 1.Muhammet Emin Uğur 2.Halil İbrahim Kurtoğlu 3.Süleyman Bozkurt

16.Kategori: 1.Nurana Jorayeva 2.Davut Jorayev 3.Kandımbek Yusupov

17.Kategori: 1.Mustafa Samir 2.Rafael İbrahimov 3.Zeynel Yıldırım

18.Kategori: 1.Mustafa Jumayev 2.Grigory Yakush 3.Ali Achilov

19.Kategori: 1.Gleb Yurchenco 2.Nikita Yakush 3.Alexandr Molotsov

20.Kategori: 1.Timur Şimşek 2.Çağan Saray 3.Alper Karakuzu

21.Kategori: 1.Samir Şimşek 2.Alexanrd Didukh 3.Alexsey Didukh