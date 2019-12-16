Bozatlı anısına yarıştılar

Taekwondo Karate Federasyonu tarafından organize edilen Cahit Bozatlı Taekwondo Karate Budo Bölgelerarası kırış/kyokpa Şampiyonası önceki gün Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı

Dört Bölgeden yarışlara bay ve bayan Taekwondo, Karate ve Budo sporu yapan sporcular katıldı.

Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri Cahit Bozatılı’nın eşi ve ailesi tarafından verildi.

Genel bölge sonuçlarının değişmedii müsabakalarda Bölge Birinciliğini Girne Bölgesi alırkan, Lefkoşa bölgesi ikinci, Gazimağusa Bölgesi Üçüncü, Güzelyurt Bölgesi Dördüncü oldu.

BAYANLAR KIRIŞ/KYOKPA MÜSABAKALARI SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Peny Pei 2.Ssu Ayza Şahin 3.Tuba Şener

2.Kategori: 1.Ecem Sarı 2.Azra Turan 3.Fatimeh Ghaderi

3.Kategori: 1.Zahra Ghaderi 2.Asiye Öksüz 3.Ayşegül Kuday

4.Kategori: 1.Eylem Kayar 2.Hilal Ülkü Yılmaz 3.İrem Şibli

5.Kategori: 1.Zeynep Keskin 2.Zeynep Kuday 3.Sevda Şahin

6.Kategori: 1.Gülnaz Edalı 2.Nevin Özmanevra 3.Semiha Yyüceyüksel

7.Kategori: 1.Özlem Tomak 2.Açelya Ergin 3.Ela Kılıç

8.Kategori: 1.Elena Pakhomova 2.Hüsniye Uslu 3.Rabia Tarım

ERKEKLER KIRIŞ/KYOKPA MÜSABAKALARI SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Utku Sadula 2.Emirhan Edalı 3.Koral İnci

2.Kategori: 1.Murat Berk Bucak 2.Nikita Yakush 3.Taha Erk

3.Kategori: 1.Sinan Tüfekçi 2.Ali Arda Tosun 3.Şakir Atınç Yağızsoy

4.Kategori: 1.Gleb Yurchenco 2.Ali Berkan Ötegen 3.Berat Onur

5.Kategori: 1.Oğulcan Doğan 2.Egemen Emre Uzun 3.Yunus Alaçam

6.Kategori: 1.Mehmet Şahlı 2.Mehmet Ali Metinser 3.Harun Raşit Hossein

7.Kategori: 1.Arda Akın Altuntaş 2.Mirsad Toprak 3.Burak Erdoğan

8.Kategori: 1.Tuğra Tığ 2.İlker İnci 3.Ramadan Alaçam

9.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk 2.Semih Türkmen 3.Halil İbrahim Kkurtoğlu

10.Kategori: 1.Yunus Emre Tomak2.Nikita Gordeev 3.Efe Güleç

11.Kategori: 1.Gong Wenbo 2.Kerim Karpuz 3.Mertcan Aslantaş

12.Kategori: 1.Amin Osman 2.Yağız Cüce 3.Kemal Köstü

13.Kategori: 1.Şevket Bilgin 2.Muhammed Emin Uğur 3.Zeynel Yıldırım

14.Kategori: 1.Eren Alp Uzun 2.Şakir Yağızsoy 3.Mahmut Colayır

15.Kategori: 1.Dmitry Gordeev 2.Sezer Er 3.Batur Özler