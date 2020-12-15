banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1395
ALTIN
466.501
DOLAR
7.8176
STERLİN
10.5695
EURO
9.5278
Acıyacaksa herkesin eli acımalı!
Acıyacaksa herkesin eli acımalı!
Sadece adil olun…
Sadece adil olun…
Hükümet post-pandemiye odaklanmalı
Hükümet post-pandemiye odaklanmalı
Kördüğüm devletin son kalesi
Kördüğüm devletin son kalesi
banner376

Bozatlı anısına kırdılar

15 Aralık 2020 Salı 19:19
Bozatlı anısına kırdılar
banner337
banner351

Yılın son organizasyonu olan Taekwondo Cahit Bozatlı Kupası önceki gün gerçekleştirildi

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen yılın son organizasyonu Cahit Bozatlı Kupası önceki gün gerçekleştirildi.

Müsabakalardan sonra  Girne  Bölgesi  Şampiyon olurken , İkinciliği Lefkoşa Bölgesi , Üçüncülüğü Gazimağusa,Dördünrcülüğü İskele, Beşinciliği Güzelyurt bölgesi  kazandı

Taekwondo Karate  Budo Kırış Müsabakalarınının sonunda  Müsabakalarda  başarılı  hakemlere Şiltleri  verildi.

Taekwondo Karate Budo “Bozatlı Kupasının”  Ödülleri düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Spordan Sorumlu Başbakan yardımcısı, Ekonomi Ve  Enerji Bakanı Erhan Arıklı  ile Bozatlı  ailesi verdi.

Ödül töreni  öncesi Federasyon Başkanı  Seinor Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen, Müsabakarın anısına  özel bir kırış yaptı.

BAYANLAR KIRIŞ

1.Kategori:      1.Pınar Akarpınar                   2.Ana Tüysüz                         3.Didem Yener

2.Kategori:      1.Rabia Tarım                         2.Seden Abu Kıshık               3.Hilal Kara

3.Kategori:      1.Elena Pakhomova               2.Betül Peyravi                      3.Tuba Şenel

4.Kategori:      1.Açeyla Ergin                       2.Hatice Alyanak                   3.Zahra Ghaderi        

5.Kategori:      1.Özlem Tomak                      2.Zeynep Keskin                    3.Betül Özen

6.Kategori:      1.Fatima Ghaderi                   2.Zeynep Zorlu                      3.Hande Erşahinoğlu 

7.Kategori:      1.Öncel Alyanak                    2.Aleyna Öztürk                    3.Aleksandr Godonaova

8.Kategori:      1.Buse Çevik                          2.Cemre Su Karagöz              3.Melissa Erarslan

9.Kategori:      1.Ecem Sarı                            2.Aşina Yaprak Erışık            3.Gülcan Abdullah

10.Kategori:    1.Gülnaz Edalı                       2.Gözde Abu Kıshık              3.Simirna Erk 

ERKEKLER KIRIŞ

1.Kategori:      1.Daniel Korshunov               2.Furkan Efe                          3.Alihan Öztürk

2.Kategori:      1.Emirhan Edalı                     2.Efe Süleyman                      3.Mehmet Taha Gidemen

3.Kategori:      1.Talha Bora Kaleci               2.Ali Abbas Amiral                3.Şakir Güvenal

4.Kategori:      1.Çetin Çetinser                     2.Kamil Umut Demir             3.Sinan Tüfekçi

5.Kategori:      1.Özkay Ramiz                      2.Nazım Efe Hamurcu           3.Ömer Faruk Solak

6.Kategori:      1.Yaman Doruk Durmaz        2.Yusuf Seyhan Şen              3.Şakir Atınç Yağızsoy

7.Kategori:      1.Mehmet Şahin Erişik           2.Murat Amralı                      3.Salim Mert Serçe    

8.Kategori:      1.Ramadan Alaçam                2.Arda Yılmaz                       3.Yunus Alaçam

9.Kategori:      1.Halil İbrahim Kurtoğlu       2.Mustafa Ünal                      3.Ahmet Solak

10.Kategori:    1.Arda Aslan Öztürk             2.Tuğra Tığ                             3.Şevket Bilgin

11.Kategori:    1.Samuel Mawuye                 2.Yunus Emre Tomak 3.Kerim Karpuz

12.Kategori:    1.Mehmet Güzelmansur         2.Mervan Bayrakçı                 3.Taner Kara

13.Kategori:    1.Şakir Yağızsoy                    2.Mahmut Colayır                  3.Zeynel Yıldırım

14.Kategori:    1.Dmitry Gordeev                  2.İbrahim Çıkmaz                  3.Kuzey Kara

15.Kategori:    1.Başel Abdu                         2.Davud Joreyev                    3.Metin Kara

16.Kategori:    1.Konstantin Fedosyk                       2.Barış Sofuoğlu                    3.David Mishel

17.Kategori:    1.Aleksandr Didukh              2.Vasily Didukh                     3.Artem İvanov         

18.Kategori:    1.Farhat Jorayev                     2.Kamil Salvanov                   3.Dmitri Karimov

banner360
Anahtar Kelimeler:
Taekwondo Cahit Bozatlı KupasıTaekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özgüren kabri başında anılacak
Özgüren kabri başında anılacak
Dartsta 1’inci lig heyecanı başladı
Dartsta 1’inci lig heyecanı başladı
“Ruso” ışıklandırılmayı bekliyor
“Ruso” ışıklandırılmayı bekliyor
Plümer’de şenlik havasında offroad yarışı
Plümer’de şenlik havasında offroad yarışı
Yamaç Samani puan farkıyla lider
Yamaç Samani puan farkıyla lider
Yeniden podyumda
Yeniden podyumda
Kickboks’ta ustalığa terfi edenler açıklandı
Kickboks’ta ustalığa terfi edenler açıklandı
Erteleme maçı Coşkuner’in
Erteleme maçı Coşkuner’in
Kuşak sınavı açıklandı
Kuşak sınavı açıklandı
Yılın son yarışı: “Yusuf Hüdan Baja Cyprus”
Yılın son yarışı: “Yusuf Hüdan Baja Cyprus”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim