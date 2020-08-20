Boşnak oyna GG dedi

Bu sezon K-PET 1. Lig'de mücadele edecek Gençlik Gücü takımı bu ligi çok iyi bilen golcü futbolcu İrfan Boşnak'ı transfer etti.
Gençlik Gücü'ne bonservisli olarak imzayı atan İrfan, gelecek sezon Süper Lig'e yükselmek için çalışacak.
Gençlik Gücü bir hücum oyuncusu ile daha anlaşarak İrfan Boşnak'ı renklerine bağladı.
Bu sezon K-PET 1. Lig'de mücadele edecek Gençlik Gücü takımı bu ligi çok iyi bilen golcü futbolcu İrfan Boşnak'ı transfer etti.
Gençlik Gücü'ne bonservisli olarak imzayı atan İrfan, gelecek sezon Süper Lig'e yükselmek için çalışacak.