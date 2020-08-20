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Boşnak oyna GG dedi

Gençlik Gücü bir hücum oyuncusu ile daha anlaşarak İrfan Boşnak'ı renklerine bağladı.

20 Ağustos 2020 Perşembe 07:30
Boşnak oyna GG dedi
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Bu sezon K-PET 1. Lig'de mücadele edecek Gençlik Gücü takımı bu ligi çok iyi bilen golcü futbolcu İrfan Boşnak'ı transfer etti.

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Geçtiğimiz sezonun ilk devresini Mormenekşe'de ikinci devresini Görneçte geçiren Boşnak, 21 gol attı.

Gençlik Gücü'ne bonservisli olarak imzayı atan İrfan, gelecek sezon Süper Lig'e yükselmek için çalışacak.

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Anahtar Kelimeler:
İrfan Boşnak
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