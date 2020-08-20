Boşnak oyna GG dedi

Bu sezon K-PET 1. Lig'de mücadele edecek Gençlik Gücü takımı bu ligi çok iyi bilen golcü futbolcu İrfan Boşnak'ı transfer etti.

Geçtiğimiz sezonun ilk devresini Mormenekşe'de ikinci devresini Görneçte geçiren Boşnak, 21 gol attı.

Gençlik Gücü'ne bonservisli olarak imzayı atan İrfan, gelecek sezon Süper Lig'e yükselmek için çalışacak.