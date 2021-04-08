“Boş durmak yok”

Çetinkaya TSK Başkanı Ceran Tunalı, futbolsuz geçen son dönemde boş durmadıklarına işaret ederek özellikle altyapıya yoğunlaştıklarına dikkat çekti.

Çok yetenekli çocuklar var

Tunalı, tesislerle ilgili çalışmalara da değinerek, üçüncü sahalarının tamamlandığını, bu arada futbol akademilerin de yeni sahalarda da olmak üzere çalışmalara başladığını kaydetti. Futbol Akademi’lerinin Salih Işık yönetiminde çalışmalara devam ettiğine işaret eden Tunalı, “Çok yetenekli çocuklarımız vardır. Onları ülke futboluna da kazandırmayı amaçlıyoruz. Gelecek on yılın şampiyonlarını yetiştirmek istiyoruz.” dedi.

Birinci ligde misafiriz

Çetinkaya Futbol A Takımı’nın açıklanan takvime göre ve Teknik Direktör Cemal Kır’la da görüştükten sonra bir yol haritası belirlenerek çalışmalara başlayacağını belirten Tunalı, “Birinci ligde misafir olduğumuzu düşünüyorum. İyi çalışarak ait olduğumuz Süper Lig’e geri dönmek istiyoruz.” şeklinde konuştu. Uzun vadeli başarıları hedeflediklerini vurgulayan Ceran Tunalı, maddi sıkıntılar yaşadıklarını, bazı şeyleri gerçekleştiremediklerini ancak ileriki dönemde ekonomik olarak daha iyi durumda olacaklarının altını çizdi. Taksim sahası konusuna da değinen Tunalı, bu konuyla da ilgili olumlu gelişmeler olacağını kaydetti.