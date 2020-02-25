Haftanın en farklı galibiyetini kazanan Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı , Haftanın Takımı ünvanını kazandı. Güçlü rakibi Girne Halkevi Satranç Takımını 4 puanlık önemli bir farkla yenerek puan sıralamasında üst sıralara tırmandı. Universalize Media Satranç Takımı , Özyalçın İnşaat Satranç Takımı ve Girne Deniz Plaza Satranç Takımları haftanın diğer başarılı takımları oldu. Berabere kalan takımlar yalnızca konumlarını korudular. Kalan son iki tur büyük bir çekişmeye sahne olacaktır.

9.Tur Sonuçları

Pia Bella Satranç Takımı 3.0 - 5.0 Universalize Media Satranç Takımı

Villaggio Templos Restaurant ST 4.0 - 4.0 Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 4.5 - 3.5 Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 6.0 - 2.0 Girne Halkevi Satranç Takımı Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 4.0 - 4.0 BSW Holding Satranç Takımı Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 4.5 - 3.5 Magic Touch Satranç Takımı

9.Tur Sonunda Oluşan Puan Sıralaması

1 . Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST 39.0 Puan

Özyalçın İnşaat Satranç Takımı 39.0 Puan

3. Doğan Türk Birliği Satranç Takımı 37.5 Puan

4. Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı 37.5 Puan

5. Girne Deniz Plaza Satranç Takımı 37.5 Puan

6. Yeşil Barış Hareketi Takımı 37.0 Puan

7. Templos Restaurant ST 36.5 Puan

8. BSW Holding Satranç Takımı 35.0 Puan

9. Touch Satranç Takımı 34.5 Puan

10 . Bella Satranç Takımı. 33.5 Puan

11. Halkevi Satranç Takımı 32.5 Puan

12. Media Satranç Takımı 32.5 Puan

10. Turda Karşılaşacak Takımlar

Universalize Media Satranç Takımı - Magic Touch Satranç Takımı

BSW Holding Satranç Takımı - Özyalçın İnşaat Satranç Takımı

Girne Halkevi Satranç Takımı - Doğan Türk Birliği Satranç Takımı

Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı ST - Borucu Süt Ürünleri Satranç Takımı

Yeşil Barış Hareketi Satranç Takımı - Girne Deniz Plaza Satranç Takımı

Pia Bella Satranç Takımı - Villaggio Templos Restaurant ST