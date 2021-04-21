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Bolkan mesaiye başladı

21 Nisan 2021 Çarşamba 18:20
Bolkan mesaiye başladı
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Bugün sabah Türk Ocağı ile anlaşan tecrübeli çalıştırıcı Mehmet Bolkan, dün akşamüzeri takımla bir araya geldi

Türk Ocağı’nda Ahmet Dedekorkut’dan boşalan teknik adamlık koltuğuna getirilen Mehmet Bolkan takımla bir araya geldi. Sabahleyin başkan ve yönetimle bir araya gelerek anlaşan tecrübeli teknik adam akşamüzeri ise saat 17:00’de Pia-bella sahasında yapılan antrenmana katıldı.

İnandığım için geldim

İdman öncesinde oyuncularla kısa bir toplantı yapan tecrübeli çalıştırıcı Mehmet Bolkan, Türk Ocağı’nda geçmiş dönemde yine bulunduğunu ve bu takımla 9 aylık dönemde iki kupa kazandığını söyledi. Buraya bugün gelmesinin inanca dayalı olduğunu ifade eden Türk Ocağı teknik direktörü Mehmet Bolkan, hem inandığı hem de güvendiği için bu görevi kabul ettiğini söyledi.

İyi yönetim ve futbolcu kadrosu var

Türk Ocağı’nda iyi bir başkan ve iyi bir yönetim kurulu olduğunu ifade eden Mehmet Bolkan, iyi kadronun olduğu birde takımın olduğunun altını çizdi. Kendisinin bugün takımın başına geldiğini ancak 1 haftalık çalışma süresini Türk Ocağı’nın geride bıraktığını söyleyen Bolkan, sezonu erken açmakla Türk Ocağı olarak doğru karar verildiğini söyledi. Türk Ocağı’nın en büyük gücünün ruhu olduğunu ifade eden teknik direktör Mehmet Bolkan, bu ruhu da 9 ayda alınan 2 kupa ile gösterdiklerini belirtti.

Planlamamız hazır

Yardımcı antrenörü Bayram Dağgül ile plan ve programı yaptıklarını, doğru plan ve program hazırladıklarını düşündüğünü belirten Türk Ocağı teknik direktörü Mehmet Bolkan, takım olarak Ocak ruhunu da ortaya koyarak iyi bir çalışma ortamı yakalayacaklarını söyledi. İçinde bulunduğumuz haftayı 4 idmanla kapatacaklarını belirten Mehmet Bolkan, ara vermeden sürece devam edeceklerini söyledi.

Abilerin yanında genç isimler de var

Türk Ocağı’nın çok şanslı bir takım olduğunu da ifade eden Bolkan, abi pozisyonunda oyuncuların olduğunu, bunların yanında ise genç isimlerin önemli olduğunu söyledi. Tek yabancılı oynanacak ligde sürecin farklı olacağına dikkat çeken Mehmet Bolkan, Ertaç ve Remzi ikilisinin kendisi adına ciddi şans ve faktör olacağını söyledi. Remzi ve Ertaç ikilisini bir arada oynatmanın en büyük hayali olduğunu ifade eden Bolkan, bunu bu yıl görecek olmasının ise kendisini mutlu ettiğini söyledi. Bugün başladıkları sürece ara vermeden devam edeceklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı takıma düzenli olarak PCR testlerinin yapılacağını da belirterek sözlerini tamamladı.

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