Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetim kurulu tarafından başlatılan bölgesel toplantıların dördüncüsü yapılıyor. Derneği 2020 yılına yönelik faaliyet programı içinde yer alan Bölgesel toplantıların ilki Gazimağusa-İskele bölgesi, ikincisi Güzelyurt bölgesi, üçüncüsü Girne bölgesi teknik adamlar ve antrenörlerin katılım ile gerçekleştirilen toplantıların dördüncü ve sonuncusu Lefkoşa bölgesi antrenörlerin katılımı ile gerçekleştirilecek bölgesel toplantılar tamamlanıyor. Bu akşam saat 19:00 da Dernek Lokalinde gerçekleştirilecek olan bögesel toplantılara Dernek başkanı Süleyman Göktaş, bazı yönetim kurulu üyeleri katılacak.

Görüş ve öngörüler

4 ilçemizde gerçekleştirilen ve son gelinen bölgesel toplantılarda Lefkoşa bölgesi teknik adamlar ve antrenörlerin sorunları, görüş, öngörü, istekleri, yaşamış oldukları sıkıntılar, ülke futbolunda ve kulüplerde yaşanan sıkıntıların çözüm noktasına neler yapılması konusunda görüş ve öngörülerin ortaya konulacağı toplantı detaylar da kayıt altına alınacağı toplantıya katlılımında yüksek olması bekleniyor.

Toplantıların sonuçları

Bölgesel toplantılara her Perşembe Akşamı farklı bölgelerde yapan Antrenörler Derneği son toplantıyı Lefkoşa Bölgesi antrenörlerin katılımı ile yaptıktan sonra kayıt altına alınan tüm detayları toplarlayarak sonuç bildirgesi hazırlayacak.