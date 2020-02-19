Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetim kurulu tarafından başlatılan bölgesel toplantıların dördüncüsü yapılıyor. Derneği 2020 yılına yönelik faaliyet programı içinde yer alan Bölgesel toplantıların ilki Gazimağusa-İskele bölgesi, ikincisi Güzelyurt bölgesi, üçüncüsü Girne bölgesi teknik adamlar ve antrenörlerin katılım ile gerçekleştirilen toplantıların dördüncü ve sonuncusu Lefkoşa bölgesi antrenörlerin katılımı ile gerçekleştirilecek bölgesel toplantılar tamamlanıyor. Bu akşam saat 19:00 da Dernek Lokalinde gerçekleştirilecek olan bögesel toplantılara Dernek başkanı Süleyman Göktaş, bazı yönetim kurulu üyeleri katılacak.
Görüş ve öngörüler
Toplantıların sonuçları
Bölgesel toplantılara her Perşembe Akşamı farklı bölgelerde yapan Antrenörler Derneği son toplantıyı Lefkoşa Bölgesi antrenörlerin katılımı ile yaptıktan sonra kayıt altına alınan tüm detayları toplarlayarak sonuç bildirgesi hazırlayacak.