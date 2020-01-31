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Bölgesel toplantılar başladı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetim kurulu tarafından başlatılan bölgesel toplantıların ilk yapıldı.

Bölgesel toplantılar başladı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KTFAD) yönetim kurulu tarafından başlatılan bölgesel toplantıların ilk yapıldı.

31 Ocak 2020 Cuma 17:12
Bölgesel toplantılar başladı

2020 yılına yönelik faaliyet programı içinde yer alan Bölgesel toplantıların ilki önceki akşam Gazimağusa-İskele bölgesi teknik adamlar ve antrenörlerin katılım ile gerçekleştirildi. Yeniboğaziçi Belediyes Halk Plajı Tesislerinde yapılan bögesel toplantılara Denek başkanı Süleyman Göktaş, bazı yönetim kurulu üyeleri, Yeniboğaziçi Belediye başkanı Mustafa Zurnacılar, ve bölgedeki teknik adamlar ve antrenörler katıldı.

Önemli Öngörüler Ortaya Çıktı

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Gazimağusa-İskele bölgesi teknik adamlar ve antrenörlerin yer aldığı toplantıda öncelikli olarak antrenör sözleşmelernin işlevliğini kaybetmemesi konusunda hassas davranılması, Antrenörlerin bir sezonda iki kulüpte çalışır kuralın kaldırılması, yarışmacı ligde 21 yaş altı oynama süresinin kaldırılması, Ekonomki olarak ağırlaşan şartlardan dolayı lig statülerinin yeniden düzenlemesi, Antrenörleri görev değişimlerinde meslektaşlar olarak etik davranılmasına özen göstermeleri, Futbol Federasyonu tarafından yapılan kurslarda en başarılı olan antrenörleri yurt dışındaki kurslara göndererek eğim alarak altyapılara yönlendirmesi, yıllık planlamaya özen gösterilerek yapılması, Futbol Federasyonu bünyesinde oluşturacağı antrenöler ağı ile tüm bölgelerde altyapı çalışmaları yapan takımları denteleyerek oyuncuların iyi yetişmesine katkı sağlaması, ödüllerndirem sistemine o sezon için önemli işler yapan antrenörlerinde yer alması, A takımlarda genç oyunculara en çok şans veren kulüplerin Futbol Federasyonu tarafından parasal ödüllendirilmesi toplatıda öne çıkan önemli konu başlıkları oldu.

Her Perşembe Devam

Bölgesel toplantılara her Perşembe Akşamı farklı bölgelerde toplantılara devam edilecek. Bölgesel toplantıların ikincisi 6 Şubat Perşembe akşamı saat 19:00 da Güzelyurt Hotel’de, Güzelyurt bölgesi antrenörleri ile devam edilecek. Girne bölgesi antrenörlerin katılımı ile 13 Şubat Perşembe akşamı saat 19:00 da Merit Park Hotel Karaoğlanoğlu’nda, son toplantı ise Lefkoşa bölgesi antrenörleri ile saat 19:00 da Dernek Lokalinde yapılarak toplantılar sona erecek.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Bölgesel Toplantılar
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