banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1092
ALTIN
456.686
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.7180
EURO
8.7197
Maraş masalcıları Tatar ve Özersay
Maraş masalcıları Tatar ve Özersay
Pandemi özel hastanelere yaradı
Pandemi özel hastanelere yaradı
Zararın neresinden dönülürse kârdır
Zararın neresinden dönülürse kârdır
Başbakanın 50 kritik günü
Başbakanın 50 kritik günü
banner355

Bölge birincilikleri sona erdi

KKTC’nin 6 ayrı bölgesinde toplam 173 sporcunun katıldığı 2020 KKTC Bölge Birincilikleri 7-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:20
Bölge birincilikleri sona erdi
banner337
banner351

30 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Güzelyurt Bölge Birinciliği Şampiyonu Bartu Bahar oldu. Turnuvayı Görkem Yalovalı 2., Ahmet Kader Sakallı 3. sırada tamamladı.

30 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Lefkoşa Bölge Birinciliğinde Şampiyon Tuğberk Bardak oldu. Turnuvayı Ekin Arca 2., Mücahit Sazlık 3. sırada bitirdi.

Mağusa Bölge Birinciliğinde 54 katılımcı arasında Ali Karakuş Şampiyon olurken, Ömer Barış Ali 2., Hatice Filo 3. geldi.

banner341
35 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Girne Bölge Birinciliği Şampiyonu Ahmet Alşan, 2. İbrahim Genç, 3. Atilla Deva oldu.

Yenierenköy Bölge Birinciliği Şampiyonu Feridun Emin oldu. Turnuvayı Gülten Balık 2., Velettin Türktan 3. olarak tamamladı.

13 sporcunun katıldığı İskele Bölge Birinciliğinde Şampiyon Mustafa Kemal Ata Aydın olurken, 2. Mehmet Gül, 3. Aliye Osum oldu.

Sıralamada ilk üç dereceye giren sporculara ileriki bir tarihte yapılacak ödül töreninde kupaları takdim edilecek.

Bölge Birincilikleri sonunda her bölgede ilk 3 ve ilk 3’ün dışında kalan ve turnuvayı tamamlayan KKTC vatandaşı katılımcı sayısının %30 oranında 26 Eylül - 18 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak olan M. Kemal Deniz KKTC Genel Satranç Şampiyonasına katılım hakkı verilecek. Her bölge için kontenjan listesi daha sonra web sitesinden duyurulacağı belirtildi

banner360
Anahtar Kelimeler:
2020 KKTC Bölge Birincilikleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele triatlonu keyif verdi
İskele triatlonu keyif verdi
Kantara’ya tırmandılar
Kantara’ya tırmandılar
Yeni başkan Çıldır
Yeni başkan Çıldır
Şampiyon Merve Keser O’Donnel
Şampiyon Merve Keser O’Donnel
Stone, şampiyonluğunu ilan etti
Stone, şampiyonluğunu ilan etti
Kemal Küçük anısına oynadılar
Kemal Küçük anısına oynadılar
Cihangir start verdi
Cihangir start verdi
Ali Özay Çelik yol ayrımıda
Ali Özay Çelik yol ayrımıda
Ahmet Coşkun ayrılıyor
Ahmet Coşkun ayrılıyor
İskele Avcılık Atıcılık Kulübü Sporting yarışması düzenliyor
İskele Avcılık Atıcılık Kulübü Sporting yarışması düzenliyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim