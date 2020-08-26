Bölge birincilikleri sona erdi

30 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Güzelyurt Bölge Birinciliği Şampiyonu Bartu Bahar oldu. Turnuvayı Görkem Yalovalı 2., Ahmet Kader Sakallı 3. sırada tamamladı.

30 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Lefkoşa Bölge Birinciliğinde Şampiyon Tuğberk Bardak oldu. Turnuvayı Ekin Arca 2., Mücahit Sazlık 3. sırada bitirdi.

Mağusa Bölge Birinciliğinde 54 katılımcı arasında Ali Karakuş Şampiyon olurken, Ömer Barış Ali 2., Hatice Filo 3. geldi.

35 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Girne Bölge Birinciliği Şampiyonu Ahmet Alşan, 2. İbrahim Genç, 3. Atilla Deva oldu.

Yenierenköy Bölge Birinciliği Şampiyonu Feridun Emin oldu. Turnuvayı Gülten Balık 2., Velettin Türktan 3. olarak tamamladı.

13 sporcunun katıldığı İskele Bölge Birinciliğinde Şampiyon Mustafa Kemal Ata Aydın olurken, 2. Mehmet Gül, 3. Aliye Osum oldu.

Sıralamada ilk üç dereceye giren sporculara ileriki bir tarihte yapılacak ödül töreninde kupaları takdim edilecek.

Bölge Birincilikleri sonunda her bölgede ilk 3 ve ilk 3’ün dışında kalan ve turnuvayı tamamlayan KKTC vatandaşı katılımcı sayısının %30 oranında 26 Eylül - 18 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak olan M. Kemal Deniz KKTC Genel Satranç Şampiyonasına katılım hakkı verilecek. Her bölge için kontenjan listesi daha sonra web sitesinden duyurulacağı belirtildi