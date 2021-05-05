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Boğaz’ın gözü gelecekte

Yeni Boğaziçi Kulüp Başkanı Mehmet Fahlioğulları, hedeflerinin sporcu nitelikte futbolcular yetiştirmek olduğunu belirtti

05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:07
Boğaz’ın gözü gelecekte
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Kaya EMİROĞLU

Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübü futbol altyapı çalışmaları tam gaz sürüyor. Futbol Altyapı Antrenörü Vural Köseoğlu yönetiminde çalışan minikler ve çocuklar, Yeni Boğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda büyük bir keyif içerisinde antrenmanlarını sürdürüyorlar. Temel futbol teknikleri kapsamında çalışan minikler ve çocukları zaman zaman aileleri de takip ediyor. Özellikle son on yıldır altyapıya önem vermeye gayret eden kulüp yönetiminin bu çalışmaları sonrasında az sayıda da olsa A Takıma yükselen ve başarılı olan futbolcular da var.

Başkan Fahlioğulları: “altyapıda kayıp yaşamak istemiyoruz”

Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulüp Başkanı Mehmet Fahlioğulları, hedeflerinin sporcu nitelikte futbolcular yetiştirmek olduğunu belirtirken, geçmişte zaman zaman yaşadıkları altyapı kayıplarını artık yaşamak istemediklerinin altını çizdi. Kendisinin de bizzat altyapı antrenmanlarına gelerek antrenörlük yaptığını ve destek verdiğini belirten Fahlioğulları, şunları söyledi:

“Geçmişte dönem dönem altyapıya gereken önem verilmedi. Dolayısıyla da takımdan kopmalar oldu. Son on yıllık süreçte ki ben de bu sürecin başından beri varım, çok daha iyi gelişmeler yaşıyoruz. Altyapıya gereken önemi artırdık. Tesis sıkıntımız yok. Osman Ergün Mehmet Stadı’nda geniş ve rahat bir çalışma ortamımız vardır. Son dönemde de altyapıdan çıkarak A takıma kadar yükselen futbolcularımız vardır. Bunun devamını da sağlayacağız. Bu işin mutfağından geldik. Başkan ve yönetim olarak ta şimdi daha iyilerini yapma amacındayız”

Köseoğlu: “zararlı alışkanlıklardan uzak gençler yetiştirmeliyiz”

Yeni Boğaziçi Doğan Spor Kulübü Futbol Altyapı Antrenörü Vural Köseoğlu da hedeflerinin kaliteli ve başarılı futbolcular yetiştirmek yanında gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak kalması ve sporu ve futbolu sevmesi için çalışmak olduğunun altını çizdi. Yeni Boğaziçi’nde son dönemde altyapıdan yetişerek A Takıma yükselen gençlerin sayısının artmaya başladığına dikkat çeken Köseoğlu, “Hatta Türkiye’ye giden ve futbol yaşamını orada sürdüren oyuncularımız da vardır.” şeklinde konuştu. Şu an 90 civarında çocukla haftada üç antrenmanlara devam ettiklerine işaret eden Köseoğlu, bu sayının aslında çok daha fazla olduğunu ancak pandemi koşullarından dolayı ailelerin henüz çocuklarına izin vermek konusunda çekinceleri olduğunu kaydetti. Kendilerinin de gerekli tedbirleri alarak ve mümkün olduğunca az sayıda oyunculardan oluşan gruplarla çalıştıklarını kaydeden Köseoğlu, “En büyük eksiğimiz ve sıkıntımız maç yapamamaktır. Yakın zamanda bunu da aşmamız halinde daha da dinamik bir yapıya  kavuşacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 05.05.2021 16:15
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