Bocce’de sezon start aldı

Günün ilk maçında yenilenen kadrosu ile ÖZEV, geçen senenin lig ikincisi GÜHAD’I özellikle Özgür ve Sert’in güzel oyunuyla 2-0 kazandı.

1.Tur maçında Taşkınköy ile karşılaşacan Deniz Kırtasiye Spor Kulubü ise zaman zaman zorlansada yeni transferleri Ateş ve Recep’in tecrübesiyle maçı 2-0 kazandı ve yarı finalde Yakın Doğu Üniversitesi ile karşılaştırlar.

Gecen sezonun lig ve kupa şampiyonu Yakın Doğu Üniversitesi üçlü maça çok konsantre başladı ve yaklaşma atıcısı Hüseyin Buba’nın setlere iyi başlaması ile bir anda farkı açtı. Halit ve Yenal’ın da iyi oyuna katkı koyması ile maçı 9-0 alan YDÜ setlerde 1-0 öne geçti. Sokağa çıkma yasağı nedeni ile ikili karşılaşmaya başlayaman YDÜ ve Deniz Kırtasiye bugün saat 18.00’da kaldıkları yerden maça devam edecekler. Bu maçın galibi Federasyon Kupası finalinde ÖZEV’in rakibi olacak.

Ön eleme:

Deniz Kırtasiye SK - Taşkınköy SK = 2-0

Yarı Final

ÖZEV - GÜHAD = 2- 0

YDÜ - Deniz Kırtasiye SK = 1-0 (zaman sınırından dolayı devam edecek)

Final

ÖZEV - YDÜ/Deniz Kırtasiye SK galibi