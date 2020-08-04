Bocce’de derbi Deniz Plaza’nın

Gecenin en önemli maçın ligin namağlup lideri Girne Üniversitesi ile play-off’a tutunmak isteyen Deniz Plaza arasında oynandı.
Takım olarak maça çok konsantre başlayan Deniz Plaza rakibinin basit hatalarını değerlendirerek seti 9-4 kazandı.
Tekli karşılaşmada ise Girne Üniversitesi en büyük kozu Ateş Erzen’i sahaya sürerek galibiyet kovaladı.
Ateş zaman zaman zorlansada karşılaşmayı 9-4 alarak setlerde durumu 1-1 e getirdi.
Final setinde özellikle Deniz Plaza sporcusu Fatih’in kusursuz oyunu ile seti 9-1 maçı da 2-1 kazanan Deniz Plaza play-off yarışında iddialı bir konuma gelirken, Girne Üniversitesi ise sezonun ilk yenilgisi ile tanıştı.
Baştan sona rahat bir şekilde maçı önde götüren YDÜ maçı 3-0 kazanarak sıralamadaki yerini korudu.
Sezonun flaş takımı GÜHAD ise Taşkınköy SK ile karşılaştı.
GEcenin son maçına iyi başlayan GÜHAD setlerde 1-0 öne geçtikten sonra Taşkınköy’ün tekli karşılaşmayı alması ile skor 1-1 ‘e geldi.
Son sette daha az hata yapan GÜHAD maçı 2-1 alarak ligde 2.lige yerleşti.