Bocce’de derbi Deniz Plaza’nın

Gecenin en önemli maçın ligin namağlup lideri Girne Üniversitesi ile play-off’a tutunmak isteyen Deniz Plaza arasında oynandı.

Takım olarak maça çok konsantre başlayan Deniz Plaza rakibinin basit hatalarını değerlendirerek seti 9-4 kazandı.

Tekli karşılaşmada ise Girne Üniversitesi en büyük kozu Ateş Erzen’i sahaya sürerek galibiyet kovaladı.

Ateş zaman zaman zorlansada karşılaşmayı 9-4 alarak setlerde durumu 1-1 e getirdi.

Final setinde özellikle Deniz Plaza sporcusu Fatih’in kusursuz oyunu ile seti 9-1 maçı da 2-1 kazanan Deniz Plaza play-off yarışında iddialı bir konuma gelirken, Girne Üniversitesi ise sezonun ilk yenilgisi ile tanıştı.

Gecenin diğer maçında Yakın Doğu Üniversitesi ligde henüz galibiyeti bulunmayan ÖZEV ile karşılaştı.

Baştan sona rahat bir şekilde maçı önde götüren YDÜ maçı 3-0 kazanarak sıralamadaki yerini korudu.

Sezonun flaş takımı GÜHAD ise Taşkınköy SK ile karşılaştı.

GEcenin son maçına iyi başlayan GÜHAD setlerde 1-0 öne geçtikten sonra Taşkınköy’ün tekli karşılaşmayı alması ile skor 1-1 ‘e geldi.

Son sette daha az hata yapan GÜHAD maçı 2-1 alarak ligde 2.lige yerleşti.