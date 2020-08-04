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Bocce’de derbi Deniz Plaza’nın

Erkekler Bocce Ligi’nde ikinci devre maçları dün akşam oynanan karşılaşmalar ile başladı.

04 Ağustos 2020 Salı 08:20
Bocce’de derbi Deniz Plaza’nın
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Gecenin en önemli maçın ligin namağlup lideri Girne Üniversitesi ile play-off’a tutunmak isteyen Deniz Plaza arasında oynandı.

Takım olarak maça çok konsantre başlayan Deniz Plaza rakibinin basit hatalarını değerlendirerek seti 9-4 kazandı.

Tekli karşılaşmada ise Girne Üniversitesi en büyük kozu Ateş Erzen’i sahaya sürerek  galibiyet kovaladı.

Ateş zaman zaman zorlansada karşılaşmayı 9-4 alarak setlerde durumu 1-1 e getirdi.

Final setinde özellikle Deniz Plaza sporcusu Fatih’in kusursuz oyunu ile seti 9-1 maçı da 2-1 kazanan Deniz Plaza play-off yarışında iddialı bir konuma gelirken, Girne Üniversitesi ise sezonun ilk yenilgisi ile tanıştı.

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Gecenin diğer maçında Yakın Doğu Üniversitesi ligde henüz galibiyeti bulunmayan ÖZEV ile karşılaştı.

Baştan sona rahat bir şekilde maçı önde götüren YDÜ maçı 3-0 kazanarak sıralamadaki yerini korudu.

Sezonun flaş takımı GÜHAD ise Taşkınköy SK ile karşılaştı.

GEcenin son maçına iyi başlayan GÜHAD setlerde 1-0 öne geçtikten sonra Taşkınköy’ün tekli karşılaşmayı alması ile skor 1-1 ‘e geldi.

Son sette daha az hata yapan GÜHAD maçı 2-1 alarak ligde 2.lige yerleşti.

Anahtar Kelimeler:
BocceDeniz Plaza
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