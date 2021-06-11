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Bocce’de derbi Deniz Kirtasiye’nin

Erkekler Bocce Ligleri’nde ilk devrenin son haftası dün oynanan maçlarla tamamlandı.

11 Haziran 2021 Cuma 16:10
Bocce’de derbi Deniz Kirtasiye’nin
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Gecenin maçında ligin iki namağlup takımı Deniz Kırtasiye ve YDÜ karşılaştı. Üçlü karşılaşmaya YDÜ iyi başlasada Deniz Kırtasiye özellikle Ateş’in iyi oyunu ile maçı 6-4 aldı. Tekli karşılaşmada ise Yenal ve Orçun karşılaştı. İki takım kaptanının mücadelesinde iyi oyun çıkaran Orçun, Yenal’ın hatalarını değerlendirerek maçı 8-5 alarak setleri 2-0 a getirdi. Son karşılaşmayı YDÜ 9-1 kazansada maç 2-1 Deniz Kırtasiye’nin galibiyeti ile sonlandı. Bu sonuçlarla Deniz Kırtasiye ligin zirvesine yerleşirken YDÜ sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

Gecenin diğer maçında ise ÖZEV, GÜHAD’I  Sert,Özgür ve Barış üçlüsünün iyi oyunuyla 2-1 yenerek lig üçüncülüğüne yerleşerek play-off yolunda önemli bir adım attı.

Kadınlarda Kaymaklı Balikesir’e ilk mağlubiyetini tattırdı

Kadınlar liginde Lig lideri Balıkesir bu hafta K.Kaymaklı ile karşılaştı. Baştan sana çekişmelşi geçen karşılaşmayı Gülden’n iyi oyunuyla K.kaymaklı 12-8 alarak rakibine yılın ilk mağlubiyetini yaşattı.

2. maçta ise YDÜ Girne Üniversitesi’ni Ayşe Arıca’nın vuruş atışlarındaki başarısı ile 12-4 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Girne Üniversitesi ise aldığı bu skorla ligde henüz galibiyet göremedi.

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