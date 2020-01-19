Bisikletin gurur gecesi

Bisiklet Federasyonu 2020 sezonu dün akşam gerçekleştirilen resepsiyon ile sporculara ve basına tanıtıldı.

Cevdet projelerini aktardı

Mustafa Cevdet başkanlığındaki bisiklet Federasyonu 2020 yılı faaliyet tanıtım töreninde konuşan Federasyon Başkanı Mustafa Cevdet bu sezon içerisinde yapacakları faaliyetleri aktardı.

Özbilgehan, harmancı ve eski başkanlar konuşma yaptı

Gecede Ayrıca spor Dairesi Müdürü Mehmet Öz Bilgehan ve Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ile Bisiklet Federasyonuna hizmet etmiş eski başkanlar da birer konuşma yaptılar.

Ödüller ve plaketler verildi

Gecede Ayrıca 2019 yılında başarı gösteren sporculara ödülleri verilirken federasyona hizmet edenler de plaketle onore edildi