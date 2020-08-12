Bisikletciler Kriteryum’da yarıştı

Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen kriteryum bisiklet yarışı Pazar günü gerçekleştirildi.
İskele - Karpaz Anayolu üzerinde gerçekleşen İskele Kriteryum Yol Bisikleti Yarışında Yıldız B, Yıldız A, Master ve Elit kategorileri yer aldı.
Yarışmaların Start’ı Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç tarafından verildi.
Yarış sonunda kürsüye çıkmaya hak kazanan Sporculara madalyaları Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Döveç Group Genel Müdürü Seyhan Kinyaz, Satış Müdürü Kayacan Çankaya ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yöneticileri tarafından takdim edildi.
Büyük Erkekler
Soner Akbaş
İzzet Şahin İçen
Hüseyin İlker Erçen
Yıldız B
Emre Kaplan
Enes Tekkanat
Salih Konar
Yıldız A
Ecvet Orhon
Doğaç Zorlu
Mehmet Çağlar Çakır