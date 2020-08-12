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Bisikletciler Kriteryum’da yarıştı

12 Ağustos 2020 Çarşamba 08:41
Bisikletciler Kriteryum’da yarıştı
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Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen kriteryum bisiklet yarışı Pazar günü gerçekleştirildi.

İskele - Karpaz Anayolu üzerinde gerçekleşen İskele Kriteryum Yol Bisikleti Yarışında Yıldız B, Yıldız A, Master ve Elit kategorileri yer aldı.

Yarışmaların Start’ı Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç tarafından verildi.

Yarış sonunda kürsüye çıkmaya hak kazanan Sporculara madalyaları Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Döveç Group Genel Müdürü Seyhan Kinyaz, Satış Müdürü Kayacan Çankaya ve Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yöneticileri tarafından takdim edildi.

Büyük Erkekler

Soner Akbaş

İzzet Şahin İçen

Hüseyin İlker Erçen

Yıldız B

Emre Kaplan

Enes Tekkanat

Salih Konar

Yıldız A

Ecvet Orhon

Doğaç Zorlu

Mehmet Çağlar Çakır

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