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Bisikletçiler kampa giriyor

Bisiklet Federasyonu bisiklet milli takımı 3-9 Şubat tarihleri arasında milli takım kampı düzenliyor.

Bisikletçiler kampa giriyor

Bisiklet Federasyonu bisiklet milli takımı 3-9 Şubat tarihleri arasında milli takım kampı düzenliyor.

30 Ocak 2020 Perşembe 21:40
Bisikletçiler kampa giriyor

Genç ve yıldız sporcular Antrenör Zihni Üney kontrolünde 7 gün sürecek kamp süresinde gençler 620 kilometre, yıldız sporcular ise 500 kilometre bisiklet sürerek yarışmalara hazırlanacak.

3- 9 Şubat tarihlerinde Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu organizasyonunda İskele’de düzenlenecek olan Milli Bisiklet Kampına katılacak olan sporcuların takımlara göre listesi şöyle:

A Takımı: Arkın Konar,

BSD: Ada Debreli

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Green Pedal: Arda Alçıner, Mehmet Çağlar Çakır, Hüseyin Kemaneci, Hasan Hoca, Asım Cellatoğlu, Ömer Altunç, Doğaç Zorlu, Umut Düşer

MGA: Emre Kaplan, Enes Tekkanat, Osman Cevizli, Ahmet Oktay, Sıla Kaynak

YDÜ: Ahmet Arılı, Hasan Aksoy, Doğan Yılmaz, Umut Öztürk

Tüfekçi: Mustafa Aslan, Mine Devrim

Velo Cypri: Şevket Hançerli, İzzet Samet Deste, Berk Hançerli, Mustafa Yüzçelik, Yıldıray Pekmez, Çağın Tosun, Kerem Pekmez, Görkem Tarım, Mehmet Salih Çelikten, Arcan Kuzhan, Emir Doyguner

Anahtar Kelimeler:
Bisiklet Federasyonu Bisiklet Milli Takımı
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