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Bisikletciler İskele’de yarıştı

Bisiklet Federasyonu’nca ilk kez organize edilen kısa tanımı MTB Bisiklet Maratonu İskele’de yapıldı.

10 Haziran 2021 Perşembe 17:39
Bisikletciler İskele’de yarıştı
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Noyanlar ana sponsorluğunda organize edilen yarış, 82 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarış, Noyanlar Royal Sun Sitesi-Sınırüstü-Kantara-Sınırüstü ve Royal Sun Sitesi arasındaki 48 kilometrelik parkurda yapıldı.

Mücadeleyi, Büyük Erkekler’de Soner Akbaş, Kadınlar’da Sevim Yıldız, Genç Erkekler’de Yıldıray Pekmez, HİB Büyük Erkekler’de Kadir Tekçe, Kadınlar’da Rabia Küçük, HİP Master 1 Erkekler’de Celal Gülersoy, HİB Master 1 Kadınlar’da Zeliha Sivri, Erkekler’de İnsel Paralik, HİB Master 2 Kadınlar’da Huriye Erişen, Master 1’lerde Kemal Palaz, Master 2’de Ersan Karayeğen, Yıldız A’da Emre Kaplan, Bayanlar’da Polen Yarıcıoğlu, Yıldız B Erkek’te Arcan Kuzhan ve Bayanlar’da da Sıla Kaynak birinci tamamladı.

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