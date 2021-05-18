Bisikletciler Güzelyurt–Lefke arasında yarışacak

Güzelyurt – Lefke arasında gerçekleşecek yarış saat 16:00 Argonya Çemberinde start alacak. 18.4 kilometrelik yarışa, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu lisansına sahip sporcular atılabilecek.
18 Mayıs 2021 Salı 16:50
Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonunun 2021 yılı Güner Burgul Yarış Sezonu faaliyet programında yer alan Bireysel Zamana Karşı Yarışı (TT) 22 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.
Güzelyurt – Lefke arasında gerçekleşecek yarış saat 16:00 Argonya Çemberinde start alacak. 18.4 kilometrelik yarışa, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu lisansına sahip sporcular atılabilecek.