Bisikletciler Güzelyurt–Lefke arasında yarışacak

Güzelyurt – Lefke arasında gerçekleşecek yarış saat 16:00 Argonya Çemberinde start alacak. 18.4 kilometrelik yarışa, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu lisansına sahip sporcular atılabilecek.

Federasyondan yapılan açıklamada tüm kategoriler için kulüplerin Federasyona tescil ve sporcu lisans işlemlerini en geç 18 Mayıs Salı gününe kadar tamamlaması gerektiği belirtildi.