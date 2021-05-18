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Bisikletciler Güzelyurt–Lefke arasında yarışacak

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonunun 2021 yılı Güner Burgul Yarış Sezonu faaliyet programında yer alan Bireysel Zamana Karşı Yarışı (TT) 22 Mayıs Cumartesi günü yapılacak.

18 Mayıs 2021 Salı 16:50
Bisikletciler Güzelyurt–Lefke arasında yarışacak
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Güzelyurt – Lefke arasında gerçekleşecek yarış saat 16:00 Argonya Çemberinde start alacak. 18.4 kilometrelik yarışa, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu lisansına sahip sporcular atılabilecek.

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Federasyondan yapılan açıklamada tüm kategoriler için kulüplerin Federasyona tescil ve sporcu lisans işlemlerini en geç 18 Mayıs Salı gününe kadar tamamlaması gerektiği belirtildi.

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