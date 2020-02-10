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Bisiklet milli takımına 8 genç seçildi

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu organizasyonunda İskele'de yıldız ve genç sporcuların katıldığı Bisiklet Milli Kampı sona erdi.

Bisiklet milli takımına 8 genç seçildi

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu organizasyonunda İskele'de yıldız ve genç sporcuların katıldığı Bisiklet Milli Kampı sona erdi.

10 Şubat 2020 Pazartesi 13:05
Bisiklet milli takımına 8 genç seçildi

Bisiklet milli takımına 8 genç seçildi

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu organizasyonunda İskele'de yıldız ve genç sporcuların katıldığı Bisiklet Milli Kampı sona erdi.

Kampın son günü olan (Pazar günü) önceki gün Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri, kampa katılan sporcular ve bisiklet spor kulüplerinin de katıldığı 60 km uzunluğundaki "Gelecek Gençlerindir Bisiklet Sürüşü " İskele Royal Sun Mardo, Long Beach önünden başlayıp ayni noktada sona erdi.

Sürüş ardından kampa katılan sporculara ve emeği geçenlere teşekkür belgesi takdim edildi. Bisiklet Milli Takım Antrenörü Zihni Üney ve Federasyon yönetimi ile yapılan teknik değerlendirme toplantısı neticesinde 8 genç sporcu Bisiklet Milli Takımına seçildi.

Belirlenen Bisiklet Milli Takım Sporcuları şöyle:

1. Erdoğan Hammaloğlu

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2. İzzet Samet Deste

3. Çağın Tosun

4. Yıldıray Pekmez

5. Şevket Hançerli

6. Berk Hançerli

7. Hasan Aksoy

8. Doğan Yılmaz .

Sporcular 15 -16 Şubat 2020 tarihlerinde VeloAlanya Junior Cup yarışlarına katılmaları için hazırlıklarını bu hafta da sürdürecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Bisiklet FederasyonuBisiklet Milli Kampı
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