Bisiklet Federasyonu zamana karşı yol yarışı önceki gün gerçekleştirildi

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu 2019 sezonu faaliyet programı çerçevesinde ilk Bireysel Zamana Karşı Yarışını (ITT) 20 Mayıs Pazar günü gerçekleştirdi.

16,5 km’lik parkurda koşulan yarışı Büyük Kategorilerde A Takımı’ndan Yağmur Aydındağ ve Velocypri Takımı’ndan Tuğberk Kopça birincilikle bitirdi.

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu’nun 2019 için öngördüğü 16 yerel yarışın ilk çeyreği, Pazar günü zamana karşı koşulan Yılmazköy-Lefkoşa yol yarışıyla geride kaldı.

Haziran ayında koşulacak iki yol yarışının öncesinde düzenlenen Zamana Karşı (Time Trial) yarışı, 22 dakika 18 saniyelik derecesiyle Tuğberk Kopça (Velocypri) Büyük Erkek ve Genel Klasman birinciliğini elde etti. Master 1 ve Büyük Kadın Kategorileri Liderleri A Takımı’nın en iddialı sporcularından Mehmet Sevinç (23 dakika 49 saniye) ve Yağmur Aydındağ (28 dakika 32 saniye) oldu.

Master 2 kategorisi ve Yıldız A kategorisi liderleri bu sezonun güçlü takımlarından MGA Takımı’ndan Cüneyt Göçer (24 dakika 16 saniye) ve Çağın Tosun (24 dakika 18 saniye) oldu.

NEU Takımı’nın en genç sporcularından Ahmet Arlı, 28 dakika 17 saniyelik derecesiyle Yıldız B kategorisinde en üst sırada yer alarak, kürsü zevkini yaşadı.

Gençler kategorisi’nde bir sporcunun hakemler tarafından diskalifiye edilmesine ilişkin alınan itiraz ve sonrasındaki değerlendirme süreci nedeniyle, Genç kategorisi sonuçları açıklanmadı.