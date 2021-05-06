Birinci’ye Esentepe sahip çıktı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun 5 Haziran tarihinde yapılacak olan genel kurulunda adaylığını açıklayan Tekin Birinci eksik evrağını önceki gün tamamlayarak resmen aday oldu.
Genel Kurul öncesi adaylık başvuru süresi önceki gün dolarken başkan adayı Tekin Birinci, Karadeniz 61 kulübünün BTM liginde olmasından dolayı kabul edilmeyen öneri mektubunu, Esentepe’den alarak federasyona teslim etti.
Önceki akşam geç saatlerde Esentepe kulübünden gelen destek sonrasında Tekin Birinci öneri mektubunu Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna teslim ederek evraklarını tamamladı.