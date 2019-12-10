banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107922
ALTIN
274.826
DOLAR
5.8111
STERLİN
7.6598
EURO
6.4454
2 ay cezaevine gönderildi
2 AY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis memuruna hapislik
POLİS MEMURUNA HAPİSLİK
Cinayeti itiraf etti
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Gazimağusa’da uyuşturucu: 3 kişi tutuklandı
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Birincilik YDÜ’nün

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “Gençler Güreş Ligi”ne ait “Ali Akyüz Serbest Güreş Müsabakaları” hafta sonu yapıldı.

Birincilik YDÜ’nün

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “Gençler Güreş Ligi”ne ait “Ali Akyüz Serbest Güreş Müsabakaları” hafta sonu yapıldı.

10 Aralık 2019 Salı 04:59
Birincilik YDÜ’nün

Girne Ertuğrul Apakan Salonu’nda yapılan müsabakalarda, 202 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) birinciliği elde ederken, 185 puanla Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü ikinci, 169 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) üçüncü oldu.

Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Kemal Bayraktar, Özkan Öztürk ve Erol Avunç’un hakemliğinde gerçekleşen müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde başarılı olan kulüp ve sporculara ödüllerini Ali Akyüz’ün kardeşi Mustafa Akyüz tarafından verildi.

Ali Akyüz Serbest Güreş Müsabakaları” sonuçları şöyle:

banner317
1.YDÜ 202 Puan

2.Büyükkonuk İ.A.S.K 185 Puan

3.DAÜ 169 Puan

4.Gayretköy 24 Puan

5.Şahlanspor 12 Puan

Anahtar Kelimeler:
Ali Akyüz Serbest Güreş Müsabakaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüzücülerimizden rekorlu başarı
Yüzücülerimizden rekorlu başarı
DAÜ’den geçit yok
DAÜ’den geçit yok
Üniversiteler’de Hentbol heyecanı başladı
Üniversiteler’de Hentbol heyecanı başladı
Satrançta şampiyonlar belirlendi
Satrançta şampiyonlar belirlendi
Tatar Kickbokscuları kabul etti
Tatar Kickbokscuları kabul etti
Engelliler Uluçay’ı ziyaret etti
Engelliler Uluçay’ı ziyaret etti
Bu maçlara kalp dayanmaz
Bu maçlara kalp dayanmaz
Öncelikli hedef adaptasyon
Öncelikli hedef adaptasyon
Tenis ligine milli takım arası
Tenis ligine milli takım arası
Enduro şampiyonası Lefkoşa’da tamamlanıyor
Enduro şampiyonası Lefkoşa’da tamamlanıyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim