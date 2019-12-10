Birincilik YDÜ’nün

Girne Ertuğrul Apakan Salonu’nda yapılan müsabakalarda, 202 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) birinciliği elde ederken, 185 puanla Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü ikinci, 169 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) üçüncü oldu.

Mertdoğan Soyalan, Oruç Ertürk, Kemal Bayraktar, Özkan Öztürk ve Erol Avunç’un hakemliğinde gerçekleşen müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreninde başarılı olan kulüp ve sporculara ödüllerini Ali Akyüz’ün kardeşi Mustafa Akyüz tarafından verildi.

“Ali Akyüz Serbest Güreş Müsabakaları” sonuçları şöyle:

1.YDÜ 202 Puan

2.Büyükkonuk İ.A.S.K 185 Puan

3.DAÜ 169 Puan

4.Gayretköy 24 Puan

5.Şahlanspor 12 Puan