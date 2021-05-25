banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Karanlıktan aydınlığa
Karanlıktan aydınlığa
Kutlu Adalı cinayeti burada değil orada çözülür…
Kutlu Adalı cinayeti burada değil...
Aşı – PCR testleri – pandeminin sonu denklemi
Aşı – PCR testleri –...
Ayyuka çıkanlar eğlencelik değil
Ayyuka çıkanlar eğlencelik değil
banner376

Birinci manifestosunu yayınladı

Futbol Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklayan Tekin Birinci 11 maddelik seçim vaadlerini de açıkladı

25 Mayıs 2021 Salı 16:19
Birinci manifestosunu yayınladı
banner337

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun 5 Haziran’da gerçekleştirilecek genel kurulunda aday olan Tekin Birinci manifestosunu açıkladı.

Manifestoda 1. Sırada ambargoları aşmak yeralıyor

Birinci yayınladığı manifestoda 11 maddelik vaadlerini de sıralayarak heddeflerini ortaya koydu.

11 maddelik manifestoda ilk sırada futbolda hem federasyon hemde kulüp bazında uluslararası alanda maksimum temas kurarak ambargoları kaldırmak yeralıyor.

Kulüp gelirlerini artırmak ve adil dağılım sözü

Dünya standartlarında bir stadyum yapılması için adım atılacağı belirtilirken kulüplerin gelirlerini artıracak projeler ve federasyonun elde edeceği gelirlerden adil dağılım sözü verildi.

banner341

11 maddelik manifesto

ITC ve TMS federasyon ve kulüpler üzerinden uzman eleman yetiştirerek tüm oyuncuların kayıt altına alınması, acil olarak düzenlenecek Futbol Şurası ile çözüm önerileri yaratmak, federasyonun seçim sisteminin yenilenmesi ve tüm paydaşların eşit oy ve söz hakkı olacağı dünyada kabul gören delegasyon sisteminin getirileceği, eski futbolcu ve sporculardan oluşacak dünya çapında fahri futbol elçilerinin belirleneceği, milli takımda tüm alt kategoriler oluşturularak dünya ile eş zamanlı bir şekilde milli aralarda liglere ara verilmesi, ve ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar milli eğitim bakanlığı ile işbirliğinde yapılacak çalışmalarda söz sahibi olmak hedefiyle gerektiğinde malzeme yardımı yapılarak Eğitime destek olmak,

Turizm Bakanlığı ile işbirliğinde Futbol Turizmi başlatmak, diğer federasyonlarla işbirliği içerisinde futbol kulüplerinin diğer branşlara da katılmalarına yardımcı olmak Tekin Birinci’nin yayınladığı manifestoda yeralan 11 madde içinde bulunuyor.

Yönetim kurulunu tanıttı

Başkan adayı Tekin Birinci manifestosunda yöönetim kurulu adaylarını da tanıtarak açıkladı.

Birinci’nin listesinde Güneş Güneşoğlu, Bülent Dizdarlı, Serkan Mesutoğlu, Canol Göktaş, Coşkun Ulusoy, Biray Deliceırmak, Hasan Bekiroğlu, Mete Feridun, Emre Efendi ve Hasan Bankeroğlu  yeralıyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençlik Gücü U17 Çalışıyor
Gençlik Gücü U17 Çalışıyor
Altan, Pençe ve Durak birinci
Altan, Pençe ve Durak birinci
Güner Burgul anısına oynadılar
Güner Burgul anısına oynadılar
Sprintte Ekrem-Püren Olimpikte Berk-Ayşa
Sprintte Ekrem-Püren Olimpikte Berk-Ayşa
Yenicami’de moral yemeği
Yenicami’de moral yemeği
Yıldız geri döndü
Yıldız geri döndü
Futbol artık ikinci planda
Futbol artık ikinci planda
Hacı Kaymaklı ile çalışıyor
Hacı Kaymaklı ile çalışıyor
GG'den “Kanlı” süpriz
GG'den “Kanlı” süpriz
“Duygusal dayanıklılık” semineri düzenleniyor
“Duygusal dayanıklılık” semineri düzenleniyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim