Birinci manifestosunu yayınladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun 5 Haziran’da gerçekleştirilecek genel kurulunda aday olan Tekin Birinci manifestosunu açıkladı.

Manifestoda 1. Sırada ambargoları aşmak yeralıyor

Birinci yayınladığı manifestoda 11 maddelik vaadlerini de sıralayarak heddeflerini ortaya koydu.

11 maddelik manifestoda ilk sırada futbolda hem federasyon hemde kulüp bazında uluslararası alanda maksimum temas kurarak ambargoları kaldırmak yeralıyor.

Kulüp gelirlerini artırmak ve adil dağılım sözü

Dünya standartlarında bir stadyum yapılması için adım atılacağı belirtilirken kulüplerin gelirlerini artıracak projeler ve federasyonun elde edeceği gelirlerden adil dağılım sözü verildi.

11 maddelik manifesto

ITC ve TMS federasyon ve kulüpler üzerinden uzman eleman yetiştirerek tüm oyuncuların kayıt altına alınması, acil olarak düzenlenecek Futbol Şurası ile çözüm önerileri yaratmak, federasyonun seçim sisteminin yenilenmesi ve tüm paydaşların eşit oy ve söz hakkı olacağı dünyada kabul gören delegasyon sisteminin getirileceği, eski futbolcu ve sporculardan oluşacak dünya çapında fahri futbol elçilerinin belirleneceği, milli takımda tüm alt kategoriler oluşturularak dünya ile eş zamanlı bir şekilde milli aralarda liglere ara verilmesi, ve ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar milli eğitim bakanlığı ile işbirliğinde yapılacak çalışmalarda söz sahibi olmak hedefiyle gerektiğinde malzeme yardımı yapılarak Eğitime destek olmak,

Turizm Bakanlığı ile işbirliğinde Futbol Turizmi başlatmak, diğer federasyonlarla işbirliği içerisinde futbol kulüplerinin diğer branşlara da katılmalarına yardımcı olmak Tekin Birinci’nin yayınladığı manifestoda yeralan 11 madde içinde bulunuyor.

Yönetim kurulunu tanıttı

Başkan adayı Tekin Birinci manifestosunda yöönetim kurulu adaylarını da tanıtarak açıkladı.

Birinci’nin listesinde Güneş Güneşoğlu, Bülent Dizdarlı, Serkan Mesutoğlu, Canol Göktaş, Coşkun Ulusoy, Biray Deliceırmak, Hasan Bekiroğlu, Mete Feridun, Emre Efendi ve Hasan Bankeroğlu yeralıyor.