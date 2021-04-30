Binatlı’nın desteği Sertoğlu’na

Binatlı kulüp başkanı Orsel Neşe yaptığı açıklamada 5 Haziran tarihinde yapılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olağan genel kurulunda desteklerinin Hasan Sertoğlu ve ekibine olacağını söyledi. Bu konuyu 1 ay önce kendi yönetim kurulu ile değerlendirdiğini belirten Orsel Neşe, Hasan Sertoğlu’nun yaklaşık 10 yıldır bu sürecin içinde olduğunu Sertoğlu döneminin öncesinde çok kötü tablolar olduğunu belirten Orsel Neşe, Hasan Başkan ve ekibinin yine bu dönemde görev almayı hakkettiği görüşünde olduğunu belirterek, 5 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimde Binatlı spor kulübü olarak Hasan Sertoğlu’na destek vereceklerini sözlerine ekledi.