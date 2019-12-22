Binatlı’dan farklı tarife 6-3

K-Pet Süper Ligi’nin ilk devresinin son maçında Binatlı ile Küçük Kaymaklı arasındaki mücade Binatlı’nın 6-3 üstünlüğü ile tamamlandı.ligin son haftasında oynanan karşılaşmada galip gelen Binatlı 6-3’lük galibiyetle ilk devreyi 3 puanla tamamladı.
Bu sonucun ardından Binatlı puanını 15’e yükseltirken Küçük Kaymaklı 23 puanda kaldı.
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