Binatlı sezonu açtı

Süper ligin Batı temsilcisi Binatlı kendi tesislerinde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Gökmen Davutoğlu nezaretinde çalışmalara başlayan Binatlı, bu haftayı yapacağı 3 idmanla geçirecek.

Davutoğlu yaptığı açıklamada, bu yıl genç ağırlıklı bir ekiple yola çıkacaklarını, ligde tehlikeli bölgenin üzerinde bir sezon planladıklarını ve çalışmalarını bu doğrultuda yapacaklarını söyledi.

Ligde tehlikeli bölgenin üzerinde kalmak yanında koşan mücadele eden ve kazanmayı düşünen bir Binatlı yaratmak istediklerini söyleyen Davutoğlu, bugünle birlikte, Çarşamba ve Cuma günü yapacakları idmanlarla haftayı tamamlayacaklarını söyledi.