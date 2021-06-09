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Binatlı sezonu açtı

Bu yıl genç ağırlıklı bir ekiple yola çıkan batı bölgesi ekiplerinden Binatlı yeni sezon antrenmanlarına dün başladı

09 Haziran 2021 Çarşamba 18:43
Binatlı sezonu açtı
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Süper ligin Batı temsilcisi Binatlı kendi tesislerinde yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Gökmen Davutoğlu nezaretinde çalışmalara başlayan Binatlı, bu haftayı yapacağı 3 idmanla geçirecek.

Davutoğlu yaptığı açıklamada, bu yıl genç ağırlıklı bir ekiple yola çıkacaklarını, ligde tehlikeli bölgenin üzerinde bir sezon planladıklarını ve çalışmalarını bu doğrultuda yapacaklarını söyledi.

Ligde tehlikeli bölgenin üzerinde kalmak yanında koşan mücadele eden ve kazanmayı düşünen bir Binatlı yaratmak istediklerini söyleyen Davutoğlu, bugünle birlikte, Çarşamba ve Cuma günü yapacakları idmanlarla haftayı tamamlayacaklarını söyledi.

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