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Binatlı kaldı, Esentepe düştü

Binatlı kaldı, Esentepe düştü

27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:37
Binatlı kaldı, Esentepe düştü

Süper ligde kalabilmek için oynana play-out son maçında Binatlı rakibi Esentepe’yi mağlup ederek ligde kalırken, Esentepe lige veda eden son takım oldu.

   20. dakikadaki Binatlı atağında Vinicus’un ceza alanı içinden sert şutunda kaleciden dönen topu Muammer ağlara yollayarak Binatlı’yı 1-0 öne geçirdi.

  54. dakikada Binatlı’dan Sergio’nun kale çizgisine kadar inip geriye çıkardığı topu defans uzaklaştıramadı. Topa son vuran Victory oldu ancak kaleci Ali ayakları ile topu uzaklaştırdı. 

  74. dakikada rakibine sert bir harekette bulunan Esentepe’den Hasan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

  81. dakikada Binatlı’dan M.Neşe rakip yarı alanın ortasından aldığı topla kaleci ile karşı karşıya kalmasına rağmen topu kalecinin kucağına atarak mutlak bir golü kaçırmış oldu.

  Maç da bu skorla sona erdi ve Binatlı Süper Ligde kalırken Esentepe bir alt lige düşen takım oldu.

 

Anahtar Kelimeler:
Binatlı Esentepe
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