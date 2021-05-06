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Binatlı gençlerle yürümek istiyor

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Futbol Altyapı Koordinatörü Ulun Cam, katılım sayısının düşük olduğunu, bunun da ailelerden kaynaklandığını söyledi

06 Mayıs 2021 Perşembe 16:46
Binatlı gençlerle yürümek istiyor
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Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Futbol Altyapı Koordinatörü Ulun Cam, çalışmalara başladıklarını, pandemi koşulları izin verdikçe devam edeceklerini söyledi. Bir radyo programına katılarak açıklamalarda bulunan Cam, katılım sayısının düşük olduğunu, bunun da ailelerden kaynaklandığını, ancak buna da saygı duyduklarını belirtti. Tesislerinin iyi durumda olduğuna ve bakımının yapıldığına dikkat çeken Ulun Cam “Şampiyonluk yaşayan U15 takımımız iyi bir model olmuştur. Alttan gelen çocuklara bu kadronun disiplinli çalışarak başarı yaşadığını anlatıyoruz. Binatlı kulübü altyapı olarak birçok başarılı futbolcu yetiştirmiştir. Sabri-Raif kardeşler, Devrim, Derviş Kolcu, Kemal Uçaner, Ayhan Dumancı gibi birçok kaliteli futbolcuları kazandık” dedi.

Camiadan gelenlerden yararlanacağız

“Camiadan gelen ve aidiyet duygusu yüksek eski futbolcularımızdan yönetici veya antrenör olarak faydalanma düşüncemiz vardır. Altyapıya da bundan dolayı yöneldik” diyen Ulun Çam “Kulübümüzde bir aile havası da vardır. Bundan dolayı da sağlıklı, saygılı, milletine faydalı gençler yetiştirmek istiyoruz. Sahada sadece hırsla değil, cıvıl cıvıl bir motivasyonla futbolu severek spor yapmalarını istiyoruz” dedi.

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