Bilgilerini tazelediler

KTFAD tarafından düzenlenen Teknik Direktör-A Lisans yenileme seminerinin çarşamba günü tamamlanmasından sonra dün de B-C ve kaleci antrenörü yenileme seminerinin gerçekleştirilesi ile bu yıl adına seminerler tamamlanmış oldu.

Dünkü seminer Lefkoşa’daki Pradais Park’ta 120 katılımcının kayıt kabul işlemlerinin yapılmasından sonra başladı.

Seminere TFF kaleci eğitmeni Ferhat Odabaşı, TFF Eğitmenleri Dr. Atilla Yüce ve Nedim Karadeniz antrenörlere bilgiler verdiler.

Kayıt işlemlerinden sonra başlayan seminer saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra KTFAD Başkanı Süleyman Göktaş’ın yaptığı açılış konuşması ile başladı.

Süleyman Göktaş(KTFAD Başkanı) “Gelecek nesiller sizler ışık tutacak olan sizlersiniz”

Açılış konuşmasını yapan KTFAD Başkanı Süleyman Göktaş ”Böyle seminerlerin her zaman faydası olduğu kadar bağların daha çok güçlenmesine neden olmaktadır. Hizmet içi eğitimlerle gelişmemizi sağlamalıyız. Zorunlu olan bu seminer her zaman yapılmalıdır. Alt yapıdan başlayan eğitim çok çok daha önemlidir siz genç antrenörler daha komplike ve ayni zamanda bu mesleğin temelisiniz. Gelecek nesiller ışık tutacak olan da sizlersiniz.

Sizlere naçizane önerim yenilikleri mutlaka takip ediniz. Çünkü en zor mesleklerden birini yapıyorsunuz. Her zaman seyir zevkini artıran bir spor dalı olan futbola en çok emek verenler olarak bu zevki artırmamız gerekir” diyerek tüm katılanlara teşekkür etti.

TFF Eğitmenleri Dr. Atilla Yüce ve Nedim Karadeniz UEFA-FİFA futbolcu gelişimi teori ve drillerin gösterilmesi, genç oyunculara yaklaşımlar konularında slayıtlı gösterilerle seminere katılanlara bilgiler verdiler.

Özellikle küçük yaşlarda başlayan gelişimin nasıl başladığını, gelişimlerindeki evreleri görüntülerle anlattılar. Özellikle topla hareketlenme, çalım ve dripling, paslaşma, şut, kafa vuruşu, taktiksel yönüyle paslaşma, taktiksel yönüyle şut, taktiksel yönüyle kafa vuruşu, ve kalecilikle ilgili değerli bilgiler verdiler. Tekniğin en önemli etkenlerden biri olduğunu ve bunun mutlaka verilmesi gerektiğini de dile getirdiler.