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16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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Bilardo yaz turnuvası başlıyor

Gazimağusa Belediyesi ile Mağusa Gelişim Akademisi işbirliğinde düzenlenecek olan Bilardo yaz turnuvası 17 Temmuz Cumartesi (bugün) başlıyor.

16 Temmuz 2021 Cuma 16:20
Bilardo yaz turnuvası başlıyor

17-18 Temmuz tarihleri arasında Mağusa Gelişim Akademisi bilardo salonunda gerçekleştirilecek olan 1.bilardo yaz turnuvasına gençler, senyorlar, büyük erkekler kategorilerinde toplam 32 sporcu katılıyor.

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Turnuvaya İlgi Yüksek

Gazimağusa Belediyesi, Mağusa Gelişim Akademisi tarafından organize edilen 1.Bilardo yaz turunuvası ilk gün 8 top disiplininde olup 5’i bulan şeklinde oynanacak. Bilardo yaz turnuvası ikinci gününde ise son 8 tek eleme ve 8’i bulan şeklinde oynanarak şampiyon belli olacak.    

Turnuvada dağıtılan ödüllerin yüksek ücretlerin olması maçların çok çekişmeli geçmesini sağlarken bilardo severler çok çekişmeli maçlar izleme fırsatı bulacak. Turnuvada ilk gün gençler ve senyorlar katerorilerinde oynanacak karşılaşmaların ardından ikinci gün büyük erkekler karşılaşmların ardından final maçı ile turnuva tamamlanacak. Gazimağusa Belediyesi, Mağusa Gelişim Akademisi 1.Bilardo yaz turnuvasına ilgi yüksek olurken iki gün sürecek olan turnuva sonunda düzenlenecek ödül töreninde son 16’ya kalan sporculara para ödülü, ilk 4’e giren sporculara kupa ve para ödülleri, madalyalar yetkililer tarafından verilecek.

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